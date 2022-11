Gerard Piqué se retira del fútbol

Gerard Piqué dice adiós al Barcelona luego de anunciar su retiro del fútbol. (Paul White/AP)

El defensor del Barcelona, Gerard Piqué, se cansó de la críticas y la presión sobre él en el Barcelona y tomó la radical decisión de retirarse del fútbol a sus 35 años y lo hará con efecto inmediato.

Mediante un video publicado en sus redes sociales, la expareja de Shakira dio sus motivos del porqué. El próximo sábado ante el Almería será su último partido como profesional.

“Culés, soy Gerard, hace semanas, meses, que muchos hablan de mí, hasta ahora no he dicho nada, pero ahora quiero ser yo quien les hable de mí”, dice en el inicio de un video en el que se en un edificio con vista a Barcelona.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

Piqué explicó porqué tomó la decisión del retiro en lugar de ir a buscar otro club para seguir jugando

“Hace 25 años que estoy en el Barca, me fui y volví, el fútbol y el Barca me lo han dado todo. Luego que todos mis sueños de niño se han cumplido quiero decirles que un ciclo se ha cumplido. Siempre dije que después del Barca no habría otro equipo y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou”, continúa el video.

Piqué ha sido de lo jugadores más señalados en los malas épocas del cuadro azulgrana, por lo que se hace un lado para espacio a otros que puedan dar lo que tal vez el ya no tiene.