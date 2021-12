Gerente de Alajuelense cuenta con supermedalla que solo tienen 17 atletas en Costa Rica

En la maratón de Londres, Rodolfo Víquez cumplió una meta que arrancó hace seis años. Foto: Cortesía.

La ilusión de ir a ver jugar a los Medias Rojas de Boston del béisbol de Grandes Ligas en el Fenway Park le abrió un mundo que jamás imaginó en el atletismo al gerente general de Alajuelense, Rodolfo Víquez.

Al planear el viaje a don Rodolfo le nació la inquietud de correr la maratón de Boston, una de las seis grandes maratones del mundo o “major” como se le conoce en el ambiente del atletismo junto a Tokio, Berlín, Chicago, Nueva York y Londres y en solo seis años, logró la hazaña de completarlas todas.

Él es uno de los 17 ticos que, según los datos oficiales de Abbot World Marathon Series, sitio web de las “majors” fue designado como un “six stars finisher”, corredores aficionados que han culminado las seis maratones y están registrados en esta web oficial. La lista la componen 14 varones y tres mujeres.

Actualmente hay otros diez ticos que les falta solo una maratón para completar este circuito.

¿Cómo ha sido ese esfuerzo para conseguir algo que han hecho pocas personas en el país?

Nada en la vida es fácil y este tipo de trabajo (gerencia de la Liga), al igual que otros, demanda presión, estrés y cada uno de nosotros debemos tener un escape de alguna manera. A mí me gustaba el fútbol pero por cosas de la vida, tomé la decisión de empezar a correr.

Mi sueño de empezar a correr fue porque quería conocer el famoso estadio de los Medias Rojas de Boston, el Fenway Park. Yo decía, diay eso es ahorrar unos años y se va al partido y ya, pero que aburrido irse solo por eso y ahí empezó la loquera.

Pero para ir a esa maratón había que hacer una marca para clasificar y así empecé a correr. Primero hice la de Chicago, luego me di cuenta que existían las famosas “majors”, hice la de Berlín y conseguí la marca para hacer la de Boston y poco a poco fui empezando hasta que pude cumplir el sueño de hacer las seis “majors”.

¿Cuándo fue que empezó a correr?

Si yo hubiera sabido que esto de correr era tan bonito, yo hubiera empezado desde carajillo, pero realmente empecé viejo, como a los 36 años, por ahí del 2014, llevo siete años en esto y me enamoré del deporte porque a nivel de otros, el atletismo desde que usted arranca hasta que finaliza es 100% efectivo a menos que usted pare, si usted dice que va a correr 50 minutos, son 50 minutos. Me ha hecho muy bien desde todo punto de vista.

Rodolfo Víquez es uno de los 17 costarricenses que ha completado el circuito de las seis grandes maratones del mundo lo que le da derecho de tener la medalla Six Stars. Foto: Cortesía.

¿En qué momento el objetivo se volvió completar las seis maratones?

Yo soy muy esquematizado con toda mi vida y parte de eso fue que cuando corrí la maratón de Boston ahí mismo me di cuenta que existían las famosas “majors” y yo decía, “¿cómo se hará para clasificar o entrar’”? En Chicago me pasó que se entra por una rifa y la pegué, igual con Berlín.

Con New York y Tokio me tocó investigar más cómo se hacía y la última que fue Londres, la organización de las maratones me invitó en mi grupo de edad a participar al faltarme solo esa. En octubre tuve la gran dicha y experiencia de completar el circuito y obtener la medalla que es como una sola que representa las seis maratones.

Me imagino su satisfacción cuando le dieron la “six stars medal”

La verdad es que sí, llora uno de la emoción porque es algo muy difícil, la gente que no conoce de esto dirá, “que gente más carga, correr 42 kilómetros en una carrera”, pero al final cada carrera lleva un proceso de preparación y en sus piernas lleva miles de kilómetros acumulados de cada preparación. Fue una sensación supergratificante porque era un sueño hecho realidad.

Todas las maratones son diferentes, pero ¿cuál fue la que sufrió más, la que más le costó?

Yo creo que la que me costó más fue para la que mejor me preparé que fue la de Boston 2018. Sucedió que se vino un clima terrible, viento con lluvia y sensación térmica de -3 grados. Llevaba las manos entumidas, no se me olvida porque yo consumo pastilla de sal y por eso no podía agarrar las pastillas, me tocó parar y decirle a la gente que me ayudara por favor a tomarme la pastilla. Una señora me ayudó, abrió el frasco y me la puso en la boca porque no podía ni agarrar la pastilla.

Fue terrible, una maratón que sufrí mucho, dicen por ahí que la adversidad es lo que te hace fuerte y te enseña a no darte por vencido.

Hay muy pocas personas que han conseguido la seis “majors”, es un club muy exclusivo que incluso hay atletas élite en el país que no lo han hecho.

Vamos a ver, uno tiene que entender que los élites se enfocan en otras metas, pero siempre hay un sacrificio no solo es el económico, sino el entrenar, el madrugar. Levantarse a las 3 a.m para salir a entrenar a las 4 a.m. Yo entreno con un equipo que se llama Belén Runners, yo vivo en El Roble de Alajuela, pero me queda muy cerca y por el horario del trabajo me sirve bastante.

Para una persona como usted que ya hizo todo esto y cumplió una meta, ¿ Qué lo motiva ahora en el deporte, ¿qué sigue?

Es una pregunta que me hice cuando terminé la última maratón y sé que voy a seguir en el atletismo, pero la pregunta e incógnita es qué hago, pero como tuve esa mala experiencia en Boston, yo sentí que no pude correrla como quería y tengo esa espinita de regresar a Boston y ver cómo nos va. Pero seguiré en esto porque es un deporte muy completo