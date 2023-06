Gerente de Alajuelense reveló qué hablaron con Andrés Carevic luego de la final ante Saprissa

Andrés Carevic ya habló con la directiva de Alajuelense sobre lo que necesita para el próximo torneo. (Alonso Tenorio)

Tras una semana difícil en Alajuelense, luego de que hace ocho días perdieran la final del Clausura 2023 ante el Saprissa, los manudos no perdieron tiempo y ya piensan en el futuro.

Una de las primeras cosas que realizaron fue una reunión con el técnico Andrés Carevic, quien se sentó con la junta directiva para rendir cuentas de este semestre.

Ricardo Chacón, gerente general del club, nos reveló qué se habló en la reunión y cuál es la estrategia con el entrenador, cuyo puesto está totalmente en firme para el próximo torneo.

“Él dio un informe y sus apreciaciones de lo que fue el torneo, se está trabajando un poco en todo lo que él nos comentó, lo que consideró. En los próximos días haremos anuncios de jugadores que se van a incorporar, según lo conversamos”, comentó.

LEA MÁS: Así responden en Alajuelense sobre cómo va su mercado de fichajes de cara al Apertura 2023

En las exigencias de la directiva, el título no es algo que ni siquiera haya que pedir, pues todo el cuerpo técnico y jugadores tienen claro que para el otro torneo no hay otro camino y eso no significa una presión extra, solo la claridad de cuáles son las obligaciones.

“Acá siempre hay presión y una obligación de ser campeones, este equipo es grande y siempre tiene que ser campeón, siempre se trabaja con la expectativa de serlo y, cuando no, se hace un análisis de qué no se hizo bien en el torneo anterior, en este estuvimos muy cerca, pero no se dio y de alguna manera hay que redoblar esfuerzos, además que si no se logró el título hay que hacer cambios, eso es lógico”, añadió.

Le consultamos de manera directa a Chacón si como parte de esos cambios están considerando llevarle un asistente a Carevic, como cuando se hizo con Géiner Segura en el 2020, y afirmó que de momento no han hablado de esa posibilidad.