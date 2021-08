Gerente de Grecia: "Temor solo a Dios, no tememos por más goleadas"

Las cinco goleadas sufridas en 17 fechas alertan al equipo de Grecia y no pretenden tapar el sol con un dedo, saben que tienen que mejorar mucho si aspiraran clasificar a la otra ronda.

Ante Santos al equipo de Paté le dieron un paseo de lado a lado en el que hizo su primer remate hasta el segundo tiempo. Foto: Rafael Murillo. Ante Santos al equipo de Paté le dieron un paseo de lado a lado en el que hizo su primer remate hasta el segundo tiempo. Foto: Rafael Murillo. (Rafael Murillo)

Para los griegos, el ser el segundo equipo más goleado del torneo con 32 pepinos en contra, solo detrás de Liberia con 36, es un problema de todos, no solamente de una defensa que se ha visto muy vulnerable.

"No me gusta para nada lo que está sucediendo, no vamos a tapar el sol con un dedo, pero no podemos decir que es culpa de la defensa, porque en un equipo los volantes y los delanteros son los primeros defensas, acá es algo de todos, cuerpo técnico y jugadores", indicó el gerente deportivo Fernando Paniagua.

[ Las promesas de Paté Centeno se desploman a punta de goleadas ]

A Grecia lo tandeó dos veces la Liga con marcador de 3-0, Saprissa le metió 6-1, Pérez Zeledón también le clavó tres y Santos le aplicó una manita el domingo, (5-0).

Para el directivo el sistema de Wálter es algo que les dio resultados a inicios del torneo y confían en él, aunque saben bien los riesgos que tiene. A pesar de los marcadores abultados que han sufrido, hasta este domingo sintió que les pasaron por encima.

"Ante Santos si hicimos un muy mal partido, lo reconocemos, para mí es el primer partido en el que nos pasaron por encima de manera auténtica, contra Saprissa aunque perdimos 6-1, ellos jugaron a la contra y aprovecharon todos nuestros errores", explicó.

Grecia salió con seis pepinos en el saco de La Cueva, pero a pesar de eso no sienten que aquel día les pasaran por encima. Foto: Jeffrey Zamora Grecia salió con seis pepinos en el saco de La Cueva, pero a pesar de eso no sienten que aquel día les pasaran por encima. Foto: Jeffrey Zamora (Jeffrey Zamora R)

Para Paniagua, en Grecia no están sentados haciendo drama ni pensando que se van a llevar más goleadas, aunque el jueves se vuelvan a topar con el Monstruo a las 8 p.m como locales en el estadio Morera Soto.

"Acá temor solo a Dios, no pensamos en si vamos a perder de nuevo o en otra goleada, tenemos mucha confianza en nuestro trabajo y sus recompensas como para quedarnos con miedo", indicó Fernando.

[ Wálter Centeno se cansó de sus jugadores: "Es como hablarle a una pared" ]

El gerente defendió al Paté, quien ha asumido su responsabilidad como líder del equipo, pero que es alguien muy sincero en decir las cosas, ese es el estilo del club.

"Al final del partido ante Santos, Wálter fue el primero en decir que era su responsabilidad, que se equivocó en lo que planteó y asumió las consecuencias, en eso somos directos en decir las cosas como son", destacó.