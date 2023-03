Gerente de Guadalupe tiene un récord en la primera división difícil de igualar

Antonio Abasolo le entró con todo a su reto en Guadalupe FC. Foto: Cortesía

Antonio Abasolo Rodríguez es un joven mexicano, de 24 años, que muchos hasta le podrían calcular menos edad, pero sus juveniles rasgos no tienen que confundirse con la capacidad que tiene para realizar la tarea que le encomendaron, dirigir los destinos de Guadalupe FC como gerente general.

Tonchis, como le llaman en su familia desde que era bebé, es el administrador más joven del fútbol nacional, es un año menor que Kiang Yep, quien maneja al Santos de Guápiles con 25 años.

Cuando Robert Garbanzo, exgerente del cuadro josefino, renunció al club para irse al Herediano, entonces al dueño Antonio Abasolo le quedó la tarea de definir a quién colocaría en esa plaza y ahí es adonde decidió que su hijo ya estaba listo para hacerse cargo de algo que es parte del patrimonio familiar.

Ya en sus primeras semanas le ha tocado tomar duras decisiones, como cesar de su puesto a Wálter Centeno, ya que aunque le encanta su estilo, los resultados no lo acompañaron.

La llegada de Abasolo hijo a Costa Rica igual ya estaba programada, pues venía para Tiquicia para trabajar al lado de Robert, pero con su renuncia los planes se aceleraron.

No sentamos a hablar con él para conocer por qué está en un puesto de tanta responsabilidad a su corta edad.

- ¿Cuál es su formación académica?

Estudié la carrera de Dirección de Empresas de Entretenimiento, porque en un principio me llamó mucha la atención la industria de la representación de jugadores y ya luego hice una maestría en el Instituto Johan Cruyff de Gestión y Administración Deportiva, para dedicarme a esto. Hace un año lo saqué en línea, es una academia de mucho nivel en Europa.

- ¿Siempre estaba atento al equipo y lo que pasaba acá en Costa Rica aunque vivía en México?

Mi papá viene muy seguido, entonces cuando tenía días libres de la universidad, venía con él a ver el equipo. Me hubiera gustado venir más, pero cuando podía lo hacía y en México veía todos los partidos, esos nunca me los perdía.

Siempre le dije que yo quería venir a trabajar en el equipo, el plan era como ser el segundo de Robert e irme empapando, pero de un día para otro cambiaron muy rápido las cosas y me vine para acá.

- ¿Le impresionó cuando le hablaron de encargarse de un club a esta altura de su carrera?

No lo pensé ni un momento, mi impulso fue ¡vamos! Obviamente sí estaba muy nervioso por lo que significa el reto, pero yo sé bien lo que es Guadalupe, el proyecto, los jugadores y conozco el fútbol costarricense, tal vez me hacía falta la práctica, pero justo cuando llegué hablamos con Robert y todo quedó más claro y me tranquilicé bastante.

- ¿Qué era lo que más le impresionaba del reto? Porque un gerente tiene muchas responsabilidades...

Fue algo muy rápido y luego de hablar con Robert, sabía que tengo que encargarme de lo que son contrataciones, presupuestos, nóminas, vigilar todo en el estadio, desde que se abre. El día que jugamos con Saprissa, vi todo lo que implica un partido de esos, hay que estar muy metido.

- A los jóvenes en puestos altos en el fútbol siempre los ponen en tela de duda por su experiencia y aunque su papá sea el presidente, la responsabilidad es suya, ¿usted cómo ve ese tema?

Así es, porque acá el que toma las decisiones y asume las responsabilidades soy yo, la verdad que era una de las cosas que tenía algunas dudas, si me ven joven y cómo es el tema del respeto. Algo que me gusta es que Guadalupe es un equipo joven, muchos jugadores son de mi edad y me entiendo bien con ellos, me respetan, los respeto, llevamos una buena relación.

Dirigir todos los detalles del club es una tarea para la que Antonio Abasolo se siente listo. Foto: Facebook Guadalupe FC

- ¿El hecho que su papá sea el dueño le mete una responsabilidad o presión adicional?

Claro, es muy posible que la gente piense mucho que estoy aquí solo por mi papá y a ver, pues claro que estoy acá por él, porque fue quien me puso, pero no deja de ser un trabajo, tengo que entregar cuentas, resultados y hacer que las cosas marchen bien, porque si no, por más que sea mi papá, me va a terminar corriendo.

Aparte que desde que mi punto de vista es trabajo, es el negocio familiar, entonces si no me va bien, me afecta no solo a mí sino a mi familia, todos nos vamos a ver afectados, con más razón entonces tenemos que trabajar muy fuerte, con todo, esto es más que un trabajo.

- Acá hay un equipo que lo dirige una familia, como lo es Cartaginés y acaba de ser campeón hace unos meses, ¿es un ejemplo que los negocios familiares en el fútbol pueden ser exitosos?

Sí claro, es que no tiene nada de malo y en ese caso por más críticas que les hicieron fue campeón, esperemos encontrar una fórmula parecida para conseguir nuestros objetivos y también ser campeones, que es algo que queremos también.

- ¿Qué le parece en general el fútbol de Costa Rica?

Creo que es de un nivel bueno, pero puede crecer mucho más, tiene mucha oportunidad de mejorar y crecimiento, talento natural hay muchísimo, es nada más buscar el cómo desarrollarlo. Hasta antes del crecimiento de los Estados Unidos, el principal rival de México era Costa Rica. Nuestro rival principal ahora es Estados Unidos, pero por ejemplo, cuando Costa Rica va a jugar a México, no hay programa de fútbol que no te recuerde el Aztecazo, es una mancha que nos quedó para siempre.