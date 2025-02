Gerente de Guanacasteca contó lo que vivió el equipo por presunto amaño de partido ante Santos

El gerente general de Guanacasteca Leonardo Cova sigue defendiendo que no hubo amaño en el juego entre Santos y los nicoyanos. Prensa ADG.

En Guanacasteca siguen defendiendo que el partido frente al Santos, del 20 de octubre pasado, se jugó con total transparencia y no hubo amaño.

La semana anterior trascendió que la FIFA está investigando la goleada que recibieron los chorotegas de 4-0 ante los caribeños, en el partido que se disputó en el estadio Ebal Rodríguez.

Lo que se sabe, hasta el momento y tras realizar algunas consultas, es que la FIFA emitió la alerta desde hace un buen tiempo al ver un marcador que le resultó sospechoso y notificó a la Fedefútbol. Es un caso que ya lleva semanas moviéndose, no es algo reciente, solo que hasta ahora se destapó el tamal.

Este sábado, el gerente general del club, Leonardo Cova, dio declaraciones a Columbia donde habló sobre lo que pasó el día del encuentro.

“Realmente nosotros nos enteramos por la prensa, porque no es una investigación que se ha hecho hacia nosotros, es una investigación que se ha hecho del partido y si a nosotros nos requieren en algún momento, con todo el gusto del mundo.

“Fue el primer partido que a mí me tocó viajar con el equipo, pero la verdad es que a nosotros no nos han notificado absolutamente nada. Cuando a nosotros nos notifican de FIFA que no podemos registrar jugadores, salimos a dar la cara, yo salí a dar la cara de que no podíamos registrar a ningún jugador y créanme que así es fácil”, dijo el mexicano.

Cova aclaró que su gestión y el trabajo en el club es completamente transparente.

“Si algo que he tratado de demostrar en esta parte de mi gerencia es la transparencia y la comunicación con ustedes y con nuestros aficionados, eso es lo más importante. En su momento, si nos requieren, iremos y si no, pues bueno, ellos pueden seguir con su investigación completamente”, afirmó.

El periodista Anthony Porras le preguntó lo que pasó ese día, antes y durante el polémico juego.

“Noté que llevábamos a seis (jugadores) enfermos, que de repente en el Waze marcaba que eran cinco horas a Guápiles y tardamos nueve en llegar, el equipo llegó muy mermado, ese día no viajó Alonso Hernández con nosotros.

“En la cancha realmente lo que pude ver fue a un equipo completamente superior de Santos y aquí es donde queda la incongruencia porque, perdimos en la cancha, luego lo ganamos en la mesa y luego lo volvimos a perder en la mesa, o sea, ahí realmente está un poquito raro esto, pero bueno, nosotros haremos frente en dado caso de que se nos pregunte algo”, destacó.