Gerente de Saprissa está tan cansado de reclamos de otros dirigentes que prometió algo insólito

Gustavo Chinchilla afirma que a él no lo verán poniendo excusas por derrotas. (Rafael Pacheco Granados)

Tanta reclamadera, solicitudes de sanción, salir a los medios a quejarse o justificar derrotas tienen a Gustavo Chinchilla, gerente general del Deportivo Saprissa, un poco cansado del ambiente que está viviendo en el fútbol nacional.

Para el dirigente, el balompié tico no gana nada y más bien retrocede con esas actitudes que señala como “de la década de los 90″, y “prácticas añejas que ya deberían estar superadas”, por lo que hasta nos tiró una frase con la que más de uno podría decir se compromete solo.

Al consultarle de manera directa por qué piensa que los dirigentes salen a los medios después de los partidos a quejarse de todo tipo de temas, dijo que no sabe, pero además se mandó con una promesa.

“Yo sí le voy a pedir a la afición saprissista que el día que yo tenga esos comportamientos que me los reclame personalmente. Le voy a decir a los aficionados saprissistas que el día que yo, 15 minutos después de un partido, salga a justificar por qué perdimos, me lo reclame, porque ese no es el ADN morado”, nos dijo de manera tajante.

Chinchilla es capaz de comprometerse a ese nivel, pues siente que en el fútbol nacional durante este torneo los dirigentes cada vez están hablando menos de fútbol y más de lo que él considera excusas.

Gustavo Chinchilla sobre los reclamos de los dirigentes del fútbol nacional

“Yo tengo dos líneas de pensamiento con respecto a eso. Lo primero es que todos los equipos están en su derecho de hacer valer el reglamento como tiene que ser, antes, durante o después del partido, todos tienen derecho para hacer valer los reglamentos que regulan nuestro fútbol.

“Lo segundo es que sí, es una práctica que se ha visto más recientemente, pero es una práctica vieja, de los años 90, del fútbol de atrás, el viejo, el fútbol que hacía esto parte del espectáculo y nosotros no creemos que sea parte. Insisto, los equipos tienen derecho de hacer valer el reglamento, pero no tienen que publicitarlo, andarlo diciendo, traer elefantes blancos del siglo pasado al fútbol de ahora, vamos hacia adelante y tengamos la capacidad de pasar la página”, explicó.

Para Chinchilla hay que enfocarse más en el fútbol o los detalles a resaltar de los equipos.

“No si fulanito provoco o hizo esto, o hizo aquello, tienen derecho de hacerlo, pero no tenemos que salir ninguno de nosotros que estamos en esto a salir a hacer un circo de todo esto”, destacó

Don Gustavo afirma que a lo que hay que bajarle es al drama, porque si un club ve que hay un golpe sin balón y está la prueba, como es el reclamo que hacía Alajuelense contra el morado Luis Paradela, tienen el derecho de hacer lo que quieran, porque ellos harían lo mismo, pero calladitos.

Desde Saprissa afirman que predicarán con el ejemplo. Ya don Gustavo puso el listón alto tanto para él como para otros en el club, pues así es el ADN morado.