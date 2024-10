Gerente del Puntarenas FC sólo piensa en una cosa ahora que regresó al club

Héctor Trejos, presidente del Puntarenas FC habla del momento deportivo del club. Archivo. (Facebook Puntarenas FC)

Héctor Trejos, gerente general de Puntarenas FC, hizo un balance de la caótica semana que tuvo el club chuchequero y está feliz porque su equipo volvió a conocer la victoria, luego de cuatro jornadas.

El contador público y profesor universitario retirado volvió la semana pasada al club naranja, luego de la renuncia de Silvia Bolaños, y confesó que no ha parado, para ponerse al día con las necesidades del equipo. Para él, la prioridad en este momento es que el Puerto siga sumando y salga de la incómoda posición en la que está en la tabla, pues se ubica en el onceavo lugar, con 11 puntos.

“Estamos contentos con la victoria, mucha gente me dice que el partido contra Santos fue feo, pero qué se podía esperar, es un duelo de coleros y Santos no iba a jugar de una forma tan abierta, no podía arriesgar.

“Siento que fue un partido muy estratégico y por dicha llegó el gol de Anthony (Hernández) y eso nos da confianza. Tranquilidad no, porque estaré tranquilo, cuando estemos cuatro puestos arriba de donde estamos en la actualidad, pero vamos para arriba”, expresó.

11 puntos tiene el PFC en el torneo.

Todo en orden

En la parte administrativa, Trejos afirmó que este martes tiene reunión de junta directiva, para ver en qué están trabajando, y para él es primordial mejorar en lo deportivo, para que se mantengan los patrocinadores.

“No podemos llorar sobre la leche derramada, lo que pasó ya está y todos en el equipo están conscientes de que deben mejorar. No podemos hacer cambios desesperados en momentos desperados, porque así no se vale, hay que manejar las cosas con calma.

“En este momento estamos buscando la posibilidad de arreglar las gradas de sol para que en cada una puedan entrar tres mil aficionados, porque ahorita sólo se permiten 300 y seguimos trabajando en el nuevo estadio, que se ubicará en El Roble, así como en las canchas de entrenamiento que ya están funcionando”, dijo.

Don Héctor salió del club hace dos años y manifestó que está contento con su regreso.

“Cuando salí fui respetuoso de la decisión de los dueños del club y ahora que volví estoy feliz. Siempre es un gusto trabajar por el bien de la provincia y necesitamos que hayan más cosas positivas de Puntarenas, para mejorar las condiciones de la zona”, expresó.