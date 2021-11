Gerente morado Ángel Catalina dice que fue desagradable lo que le pasó en Alajuela (Video)

Ángel Catalina lamentó que aficionados rojinegros le golpearan el carro cuando iba llegando al Morera Soto. Lilliam Arce. Ángel Catalina lamentó que aficionados rojinegros le golpearan el carro cuando iba llegando al Morera Soto. Lilliam Arce. (Lilly Arce Robles.)

El gerente deportivo del Saprissa, Ángel Catalina, lamentó lo que le ocurrió el sábado pasado, cuando aficionados de Alajuelense le golpearon el carro cuando él iba llegando al estadio Alejandro Morera Soto para tirarse la final de fútbol femenino entre moradas y leonas.

Catalina se refirió al hecho este lunes al mediodía, durante la presentación del técnico Iñaki Alonso.

“Al final es desagradable todo lo que sucede. Voy a entrar por la puerta en la que entro siempre, porque he estado bastantes veces en el Morera Soto y siempre parqueo el carro en el mismo sitio. Allí estuve en la semifinal del año pasado, estuve en el clásico que quedó 0 a 0 antes del parón, he estado en dos partidos de las chicas.

“El sábado llegué y me dijeron que no podía parquear ahí. Estaba la Doce y me dicen que vaya por otro sitio y les comento que pasar por allí no era lo más indicado, así que tengo que dar la vuelta. Cuando pasé con el coche le dieron golpes y no debería ser, pero pasó”, manifestó.

Pucha, qué lástima que tengás que llamar “bienvenida” a una fiesta de patadas que recibió en su carro y golpes en los vidrios. Eso se llama indecencia y nada lo justifica 😓 https://t.co/2L14a8cWYQ — Patricio Altamirano (@patoalpozo) November 14, 2021

El gerente habló de la bronca, luego de que el periodista de la institución, Patricio Altamirano le contestara un tuit el domingo anterior, al experiodista de Alajuelense, Ferlin Fuentes.

Fiel a su estilo, Fuentes escribió: “Ángel Catalina tuvo este sábado su “bienvenida” al tratar de ingresar al Morera Soto. Buscó entrar por una puerta donde no debía y a una hora diferente a la recomendada por la Uniffut”.

Altamirano replicó: “Pucha, qué lástima que tengás que llamar ‘bienvenida’ a una fiesta de patadas que recibió en su carro y golpes en los vidrios. Eso se llama indecencia y nada lo justifica”.

“Tengo que ser muy responsable”

A Catalina también se le consultó sobre las declaraciones que el extécnico saprissista, Mauricio Wright dio a TD Más, el martes anterior, luego de ser despedido de la institución tibaseña.

“No tengo redes sociales, estoy muy enfocado en mi trabajo y no te puedo decir lo que me has comentado, aunque yo no pueda hablar de lo que dicen otras personas de lo que dice Mauricio (Wright), hablo de lo que yo hago, de mis actos, pero en estos no te puedo decir nada.

“El equipo inició bien la competición, pero últimamente los resultados no estaban siendo los más óptimos”. Ángel Catalina, gerente Saprissa.

“Hay una institución muy grande, que es el Deportivo Saprissa y las decisiones que tomo las tengo que tomar con base en un análisis, tengo que ser muy responsable, el Deportivo Saprissa está por encima de mi persona“, manifestó.