Gerson Torres da pistas sobre su futuro

Gerson Torres, volante del Herediano, dio pistas en sus redes sociales sobre su futuro y son noticias que agradarán a la afición.

El jugador tuvo una reunión con autoridades del club y se habría decidido, por lo que puso en sus redes sociales, que seguirá vestido de rojiamarillo, aunque el equipo aún no lo hace oficial. Gerson todavía tiene contrato, pero los rumores decían que sería enviado a préstamo.

Gerson Torres seguirá con el Team.

“Herediano es mi casa, es la institución que amo y en donde me he formado desde niño. Estoy consciente que sufrimos una mala temporada y en lo personal me corresponde elevar mi nivel, por eso vamos con todo a prepararnos para regresar más fuertes y para seguir luchando juntos. Gracias por su apoyo y sus mensajes, familia herediana”, escribió.

Herediano sigue moviendo el mercado de piernas y este martes anunció la llegada de un bicampeón nacional a su planilla: Jaylon Hadden. Con este ya son 15 movimientos, nueve llegadas y seis salidas.

LEA MÁS: Siguen los cambios en el Herediano, anuncian la incorporación de tres joyas

Han llegado: Luis Ronaldo Araya. Los porteros Alexandre Lezcano y Aarón Cruz, Alejandro Bran, Axel Quirós, Joseph Bolaños, Eduardo Juárez, Aarón Murillo y Jaylon Hadden.

Se han ido: Bryan Rojas, Josimar Méndez, Douglas López, Gabriel Leiva, Jefferson Brenes, Nextalí Rodríguez.