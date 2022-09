Gerson Torres: “Él no viene a jugar, solo viene a eso”

Gerson Torres dijo que la expulsión que se ganó este domingo ante el Club Sport Cartaginés es la primera en su carrera y que deberá aprender a controlar mejor su carácter cuando enfrenta a jugadores como Víctor Murillo.

Torres disputó con Murillo un balón pero le mandó una patadita al rival, muy evidente, que lo hizo expulsarse.

Gerron Torres en la acción con el brumoso Dylan Flores. (Jose Cordero)

“Me sacó de casillas un poco, él me había cometido una falta y no se disculpó, eso me saca un poco pero es para aprender esas cosas”, dijo.

La espinita que Gerson Torres tiene y que quiere sacarse (video)

“Es puro roce, esas cosas pasan en el partido, pero me salí de las casillas, él no viene a jugar, solo viene a hacer eso, es la primera roja que tengo en primera division”, añadió.

El volante dijo que ya piensan en el juego de vuelta ante el Real España por la Liga de la Concacaf y que van perdiendo 3 a 1.

“Hoy estábamos concentrados en esto, sacamos el resultado y ya pensamos en el España, en la remontada. Estamos conscientes que no hicimos un buen partido allá y ahora en casa tenemos que revertir el resultado”, mencionó.

Gerson tuvo un buen nivel y fue el que asistió a Kenneth Vargas en el tercer gol florense.