Me gusta mucho haber salido de allí. Significa que me cuestan las cosas, no me las regalan. A veces ando por acá y me saludan, otra gente no, me ven de otra manera. Sé que para muchos jóvenes es un ejemplo el salir de acá. No me da vergüenza decir que salí de acá. Me siento orgulloso, pocos pueden agarrar esos rumbos, yo que jugué en el barrio, en las calles, sé que hay amigos con mucho talento y tal vez lo desperdiciaron por otras cosas.