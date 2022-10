Gerson Torres: “Nos vamos contentos con el resultado que sacamos”

Gerson Torres salió contento con lo conseguido en Puntarenas (Rafael Pacheco Granados)

Una de las figuras del Herediano, el volante Gerson Torres, fue claro que el empate a cero, en el estadio Lito Pérez, no es un mal resultado para ellos, pues les deja todo abierto para la semifinal de vuelta.

El próximo sábado florenses y porteños se verán las caras en el estadio Colleya Fonseca en busca de un boleto a la final del Apertura 2022.

“Ellos saben jugar acá, es una cancha complicada, es pequeña y pesada, y la lluvia la puso un poquito resbalosa. De mi parte siempre trato de dar lo mejor para ayudar al equipo y, gracias a Dios, sacamos un bueno resultado que tenemos que definir en casa ahora.

El jugador florense agregó que la igualada no es un mal resultado por que estaban en condición de visita. “El empate es bueno porque al final no perdimos, que era lo que estábamos buscando. Sabemos que es una cancha complicada y ahora en nuestra casa, adonde somos fuertes, iremos a hacerla valer”, comentó el mediocampista a Tigo Sports.

Torres sabe que el tema del gol de visitante es un riesgo, pues cualquier empate con goles clasifica a los chuchequeros, pero ellos irán a liquidar el partido a su campo para no jugarse ningún riesgo.

“En el primer tiempo creo que tuvimos varias, pero no tuvimos precisión y creo que eso importante en este de partidos que son vitales. Al final sacamos un resultado que siento que nos sirve”, dijo.

A pesar de que hay un mundial a la vuelta de la esquina, en el que Gerson seguramente estará, el rojiamarillo descartó que se cuiden pensando en eso y que si a veces los partidos no tienen mucha dinámica, es por condiciones propias de los juegos.

“En los entrenamientos tal vez sí nos cuidamos un poco en alguna jugada dividida, algún choque no metemos el pie porque podríamos lesionarnos, pero en los partidos no, se vio hoy, veníamos con todo y en las jugadas divididas íbamos a todas, el que nos da de comer es el Herediano y si no jugamos bien acá no nos van a llamar allá”, finalizó.