Gerson Torres se mostró más sincero y crítico que nunca sobre el desempeño del Herediano

El extremo del Club Sport Herediano, Gerson Torres, se mostró muy dolido y agüevado por lo que está pasando con el Herediano, que este domingo no pudo pasar de un amargo 0 a 0 contra el último lugar del torneo Grecia y ve como Guanacasteca se les acerca en zona de clasificación.

Gerson Torres dice que de nada vale jugar bien sino ganan. (Jose Cordero)

Torres enumeró cosas que deben mejorar y expresó que no sirve de nada jugar bonito sino ganan, que es lo que la afición del Team hace rato siente.

“No poder hacer hacer un gol duele mucho, no queda otra que seguir entrenando para mejorar lo que está pasando”, expresó Torres en FUTV.

“De nada sirve que juguemos lindo, que seamos el equipo que más llega o que toquemos mucho, que triangulamos bien, pero no finalizamos y al final no ganamos los partidos que es lo que importa, eso es en lo que se fija la directiva, en lo que se fija la afición y nosotros también, de nada nos sirve jugar bonito y no ganar los partidos, la verdad estamos muy dolidos con lo que está pasando”, manifestó.

Se refirió a lo apretada que está la tabla por ese cuarto lugar, que da acceso a semifinales.

“Estamos obligados, desde hace tiempo estamos obligados, somos una institución grande y la verdad no estamos conformes con lo que está pasando y nos duele mucho pero no queda más que seguir intentando, mejorar y la última jugada tomar la mejor decisión”, añadió.