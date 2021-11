Gerson Torres sobre su gol con la Sele: “Es el más importante de mi carrera”

Gerson Torres gritó con todo su gol. Foto de Rafael Pacheco. Gerson Torres gritó con todo su gol. Foto de Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

El volante Gerson Torres piensa que su gol contra Honduras llegó en un momento importantísimo para la Tricolor y que es el más importante de su carrera.

“Es una eliminatoria, fue espectacular y tal vez no fue de los mejores, pero es muy importante. Estoy contento por la oportunidad, no pude jugar en el partido contra Canadá y me tocó ver a mi familia frustrada. Estaba deseando entrar para ayudar al equipo, he trabajado mucho para estar aquí”, manifestó.

El jugador del Herediano afirmó que el juego contra los catrachos fue muy complicado, pero recordó que quedan bastantes partidos en casa, que hay que ganarlos sí o sí y luego, de visita, rescatar la mayor cantidad de puntos posible.

“Se tiene que mejorar, somos una selección muy buena. No sé por qué nos costó el partido en el segundo tiempo, pero ganamos y es lo importante. Desde el primer tiempo, cuando metimos el primer gol, la idea era manejar la bola, el gol de ellos anímicamente nos golpeó”, dijo.

Torres contó que ha trabajado muy duro en su club para que lo llamaran a la Sele y destacó que ha tenido paciencia para esperar el momento de jugar con la Tricolor.

“Tengo muchos años de estar en Herediano, de ser un jugador regular y ver que no se daban las oportunidades, me daba motivos para seguir adelante día con día”.

Increíble

El anotador del primer gol contra la “H”, Óscar Duarte, habló también de que fue una mejenga sufrida hasta el último minuto y calificó la victoria como “increíble”.

“Las victorias así son increíbles, vamos a disfrutar de esto, hemos trabajado bastante fuerte, pero no han salido las cosas. Creo que la gente siente igual que nosotros, la impotencia de que no entraba la pelota y en otros partidos en la mínima nos han anotado. Hoy pudimos ganar y eso nos da confianza para que el próximo año nos vaya mejor”, recalcó.

“Ojalá aquí se pueda apoyar a la selección con microciclos, eso es importante, hoy un muchacho como Gerson Torres, que estuvo acá, nos dio el gol de la victoria. Hay cosas que debemos mejorar, somos conscientes de ello, pero hay que tomarlo con confianza”, manifestó.