Gestos y palabras de seleccionadas revelan su sentir ante ausencia de Shirley Cruz

Hace un año la Fedefútbol homenajeó a Shirley Cruz por sus cien juegos con Costa Rica y ahora la hizo a un lado. Foto: Prensa Fedefútbol

La ausencia de Shirley Cruz en la convocatoria de cara a la preparación para el mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda es algo que golpeó fuerte el ambiente futbolístico por todo lo que significa la capitana.

Este jueves se sumaron nuevos hechos, primero cuando Cruz mediante un comunicado de prensa renunció a la selección y a ir al mundial con lo que cierra su etapa como jugadora.

Luego, las seleccionadas nacionales atendieron a la prensa y la pregunta más recurrente y obvia era sobre la ausencia de su capitana, tema al que trataron de eludir.

En el lenguaje físico y verbal se notaba que era un tema con el que no se sentían cómodas, sus respuestas eran cortas y en algunas ocasiones hasta mirando hacia el suelo, escondiendo la mirada.

Las jugadoras que salieron a responder preguntas no eran de Alajuelense, club de la número diez, muchachas de las que La Teja tiene conocimiento sí se sentían muy dolidas por lo sucedido.

Valeria del Campo, defensora del Monterrey de México, se fue por la vía diplomática al decir que esa es una decisión que a ellas no les compete.

“Es una decisión que no nos compete a nosotras como jugadoras, el cuerpo técnico decide quiénes están y quiénes no y es todo lo que podría opinar, no me corresponde hablar más al respecto.

“No sé si habrá compañeras que no estén contentas con eso, todas venimos a representar al país de la mejor manera, no me compete a mí hablar del tema, yo por mi parte estoy tranquila”, comentó.

Sofía Varela, quien actualmente se encuentra sin club, luego de jugar en el fútbol mexicano, se fue por la misma línea, aunque reconoció la historia que tiene Shirley

Ser la absoluta líder de la selección femenina no fue suficiente para que Shirley Cruz pudiera ir a un mundial más. (Michael Wyke/AP)

“No es un tema que al final nos competa a nosotras las jugadoras, venimos y hacemos nuestro trabajo que es entrenar, ella y todos sabemos lo que es Shirley Cruz y lo que representa y eso no se lo quitará nadie tenga o no mundial, es el principal pilar del fútbol femenino y eso por más polémica no se lo quitará nadie.

“Creo que no es necesario que nos den explicaciones, el cuerpo técnico toma decisiones y nosotras solas las asumimos y listo, uno no tiene mucho que opinar, el ruido que haya afuera para nosotras es solo ruido, así como respaldamos a Shirley en todas las decisiones que tome, igual lo hacemos entre todas”, explicó.

Entre los aficionados y las redes sociales las respuestas de las seleccionadas en algunos no cayeron muy bien al considerar que debieron ser más enérgicas o a nivel interno protestar que no podían ir al mundial sin su capitana, la defensa les parece floja.

Priscilla Chinchilla afirmó que el grupo respalda la carrera de Shirley pero no se pueden meter en las convocatorias. (Fedefútbol)

Sin ruido

En el comunicado de la Capi, Shirley lamentó que las cosas se dieran de esta manera y afirmó que no quiere que su caso sea una distracción o algo que genere mal ambiente a la Sele femenina.

“Gracias, Costa Rica, deseo de todo corazón reconocer el apoyo que me han brindado desde el inicio hasta el final de mi carrera, que inicié hace 26 años.

“Con 37 años pude jugar un intenso partido final de 120 minutos, entregué mi corazón y todas mis fuerzas, esas mismas fuerzas las deseaba dar en el último adiós vistiendo la camiseta de nuestra Selección Nacional, la Roja, la más linda del mundo, pero no será así”, expresó Cruz.

Para finalizar, Shirley les deseó lo mejor a sus colegas convocadas y comentó que se despide orgullosa.

“Me despido con la cabeza en alto, con mucha satisfacción y orgullo, sin que nada, ni nadie, minimice mi carrera en selección con más de 100 partidos jugados (108) porque siempre trabajé con honestidad, nunca nadie me regaló ninguna convocatoria, una titularidad ni la capitanía porque cada mérito lo gané con esfuerzo, disciplina y lealtad.

“A mis compañeras de Selección de mil batallas y a las más jóvenes, les pido que disfruten al máximo el Mundial, es lo mejor y lo más preciado porque se representa a un país, una bandera”, fue parte del mensaje.

Muchos además lamentan hasta rumores que se soltaron entre aficionados y medios comunicación en los que señalan posibles motivos de la ausencia de Shirley como problemas con su liderazgo o que quería imponer su voluntad, argumento que otros no dan crédito ante muestra de evidencias.

Pedir condiciones para sus compañeras en lugar de plata para ella, abogar por la profesionalización del fútbol femenino y hasta comerse multas y broncas con sus equipos por venir a convocatorias con selección nacional son parte de hechos que botan esas teorías.