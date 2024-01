Giancarlo González cuenta los verdaderos motivos por los que dejó Alajuelense

Giancarlo Gonzáles firmó por un año con Sporting. Foto: prensa Sporting

Giancarlo González fue muy directo y sincero sobre los motivos por los que dejó Alajuelense y decidió no aceptar la oferta que el cuadro rojinegro le hizo para continuar.

El Pipo salió al paso de lo que se habla en el ambiente, que se dicen muchas cosas y hay que escuchar la versión de las dos partes y en este caso dio la suya.

El excapitán manudo confirmó que no estuvo de acuerdo con lo que le ofrecieron, pues siente que se merecía un poco más y en el cuadro josefino sí le dieron ese valor.

“Siempre se rumora mucho, hay gente que habla que esto fue por dinero u otras cosas y ese no es el caso. Hice el cambio de Alajuela a Sporting porque acá tengo un año de contrato que me ofrecieron, es algo que me hace sentirme valorado.

“Yo siento que el torneo pasado, el año pasado, jugué bastante en Alajuela y por ahí lo único que me ofrecían era seis meses más y yo no estaba feliz con eso, entonces tocó hacer un cambio, Vengo acá con la mejor actitud, a tratar que el equipo mejore y los compañeros estén contentos, que todos demos el 100% para mejorar este torneo”, comentó en declaraciones a Radio Columbia.

En su conferencia de prensa de presentación, los refuerzos albinegros atendieron a los medios de manera individual, González añadió otro motivo por el que pedía un año de contrato.

“La vida es de decisiones, tal vez uno tiene un plan en la vida y al final no salen las cosas como uno las planea, hay cambios y este ha sido uno, pero al final estoy muy contento de ser parte del proyecto de Sporting, adonde puedo trabajar un año, en el que puedo aportar. Yo me siento bien físicamente para seguir jugando por lo menos por un año más”, destacó.

Pipo casualmente debutará como albinegro jugando ante el León este viernes, aunque no experimentará el jugar como visitante en el Morera Soto, pues el partido será en el Estadio Nacional por el juego de sanción que pesa sobre la Catedral.