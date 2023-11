Giancarlo González fue muy expresivo para contar cuál es el roce que tiene con Fernán Faerron

Está claro que Fernán Faerron no dejó amigos en Alajuelense como el caso de Gianacarlo González. (Jose Cordero)

Mucho se ha hablado y dicho de la mala relación que existe los futbolistas Giancarlo González y Fernán Faerron y del porqué tienen un pique bravo que quedó visto en las últimas mejengas.

Este martes, le consultaron de manera directa y puntual al capitán de Alajuelense cuál es la bronca con su excompañero en la Liga y entre sus palabras hay muchos detalles que saltan a la vista tanto de lo que dijo, cómo lo dijo y hasta sus gestos.

“Lo que pasa es son cosas que se quedan en lo personal, códigos que hay de camerinos que se respetan, yo simple y sencillo me dedico a jugar fútbol, celebro los goles o lo que favorece a mi equipo cuando me toca y me gustaría que esta pregunta se la hagan a él también”, indicó.

Le preguntamos además a Pipo si piensa que Faerron tiene algún resentimiento contra los jugadores manudos luego que se negó a saludarles el miércoles pasado en la semifinal por la Copa Centroamericana en el estadio Morera Soto.

Giancarlo González habla sobre Fernán Faerron

“Ustedes son los que tienen que deducir qué habrá pasado para saber por qué él no saluda a nadie o que nadie lo salude a él o que lo marquen más fuerte a él ¿Habrá pasado algo?”, tiró dando a entender que claramente hay una bronca detrás.

¿Se calentó más de la cuenta González cuando le celebró la expulsión en la cara en la mejenga por torneo nacional?, es otro detalle que habló.

“Yo manejo mi postura y tengo mi estilo y en la cancha aún más, yo jamás voy a querer dejar al equipo con diez, luego simple y sencillo son cosas que pasan, lo tuve de compañero y bueno, hay compañeros buenos y compañeros malos, igual que en todo trabajo, yo no voy a decir si él fue bueno o malo, eso sáquenlo ustedes. Dedúzcanlo porque no es solo Pipo, también ha tenido problemas en otros lados ¿Entonces?”, comentó.

La Teja sabe de una fuente muy confiable que los problemas internos con Faerron se debían a actitudes puntuales del jugador con diversos compañeros con los cuales con algunos estuvo a punto de llegar a los golpes.

Adicionalmente le reclamaron contar secretos y detalles del camerino, un detalle que para los futbolistas es sagrado, por lo que lo acusan de falta de códigos.