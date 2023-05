Giancarlo González fue tajante con un requisito que es indispensable para jugar en la Liga

Giancarlo González fue enfático sobre la exigencia a los jugadores de Alajuelense. (Jose Cordero)

Giancarlo González, capitán de Alajuelense, fue enfático con una condición que se tiene que tener para ser futbolista manudo y que quien no lo soporte, no puede estar en el club y es soportar la presión.

Para el Pipo, un jugador liguista por definición tiene que saber aguantar y lidiar con la presión, es algo con lo que se vive todos los días, partido a partido y especialmente en las fases finales.

Algunos han cuestionado si los futbolistas rojinegros tienen problemas con eso, por lo que uno de los líderes del vestuario fue enfático al respecto si en el club hay presión.

“Claro que hay presión, porque es un equipo grande y el que no pueda manejar la presión, no es digno de estar en este club, tenemos una bonita oportunidad en la siguiente fase de pelear de tú a tú con el rival que nos toque porque nosotros no escogemos rival.

“Sabemos que somos un rival difícil, complicado para cualquiera, que tenemos lo de nosotros y que vamos a corregir las cosas que haya que corregir, cuando ganamos tampoco es que somos perfectos y cuando perdemos tampoco es que somos tan imperfectos. Es seguir con la misma convicción, creyendo en nosotros y saber que viene un campeonato, una fase nueva en la que hay que ganar como sea”, comentó.

Alajuelense viene de propinar dos goleadas 5-0 a Cartaginés y 4-0 a Puntarenas FC, lo que los llena de confianza de cara al cierre de una segunda vuelta que arrancó con complicaciones y pocas victorias.