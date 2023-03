Giancarlo González se topará de nuevo con una estrella a la que conoce bastante bien

En Italia, Giancarlo González se enfrentó a rivales de alto perfil como las figuras de la Juventus. (GIUSEPPE CACACE)

Por cinco años, Giancarlo “Pipo” González compitió al más alto nivel en la Serie A del fútbol italiano, primero con el Palermo (del 2014 al 2017) y luego con Bolonia (2017 al 2019), época en la que enfrentó a muchos estrellas del fútbol mundial.

Al defensor italiano Giorgio Chiellini, el Pipo se lo topaba en cada temporada cuando le tocó enfrentar a la Juventus de Turín, un duelo de defensas que se dio por primera vez en Brasil 2014 cuando las selecciones de Costa Rica e Italia se vieron en la Copa del Mundo.

Este jueves a las 9 p.m en el estadio Morera Soto se reencontrarán cuando Alajuelense se mida a Los Ángeles FC por los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

“Gracias a Dios por la trayectoria que he hecho futbolísticamente he enfrentado grandes jugadores, este es un partido muy bonito con figuras internacionales que conozco, pero independientemente de quién juegue o no, tenemos que concentrarnos en el trabajo que venimos haciendo y la identidad que nos ha dado el profe Carevic y su staff”, destacó.

Giorgio Chiellini llegó en el 2022 a Los Ángeles FC (MICHAEL OWENS/Getty Images via AFP)

El sábado anterior en la conferencia de prensa posterior al partido entre Los Ángeles y el Portland Timbers, Giorgio comentó que recuerda a un par de jugadores manudos por enfrentarlos en el Brasil 2014, Pipo y el otro es Celso Borges, que estuvieron en aquel juego.

Chiellini y Pipo tienen en común además, que ambos salieron de Italia para irse a la MLS, en el caso del manudo, cuando dejó el Bolonia se marchó para Los Ángeles Galaxy, donde estuvo de 2019 al 2021, justo antes de volver a la Liga. Allí conoció muy bien al equipo rival de su ciudad.

“Para mí en lo personal es volver a jugar contra un rival que conozco bien, sé que les gusta tratar bien la pelota, que le gusta ir al frente, proponer, por lo que pienso que será un lindo espectáculo para la afición que vaya al estadio”, añadió el manudo que posiblemente tiene mayor conocimiento de a quien se enfrentarán este jueves.