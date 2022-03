Giancarlo González tiró con todo porque critican más a la Liga que a Saprissa y Herediano

Giancarlo González rugió y tiró duro a los tantos señalamientos a Alajuelense a pesar de ser líder del torneo. (Jose Cordero)

Giancarlo González, uno de los capitanes de Alajuelense, explotó este miércoles luego del empate a uno ante Herediano, el Pipo no se anduvo por las ramas para señalar algo que le molesta mucho, que le critiquen más a la Liga que a Saprissa y Herediano.

Es cierto que Alajuelense es un líder que ha tenido sus tropiezos para llegar a la cima y que además comparte la punta con Cartaginés y Guadalupe con 16 puntos a quienes supera por diferencia de goles, sin embargo pese a todo ello los hechos dicen que ahí está.

Sus archirrivales, Saprissa y Herediano por estas fechas le andan de lejos, el Monstruo es noveno con nueve puntos y mucho más abajo el Team está en el sótano con solo seis unidades.

“Creo que se le quiere restar importancia al trabajo que estamos haciendo, se habla más del primer lugar que de otros equipos que andan ahí de octavos, décimos o en el último lugar, la verdad no sé por que eso no es mi responsabilidad, pero es algo que está sucediendo”

“Es claro que la Liga tiene muchas cosas que mejorar, queremos llegar lo más cercano a la perfección, tenemos que matar los partidos, tratar de ganarle a equipos como Heredia o Saprissa y son cosas que se van a dar porque creemos mucho en nuestro trabajo. Los que son más analíticos saben que la Liga va al frente, que mete al rival en su arco, que tiene opciones”, comentó chiva el Pipo.

Para González, a los aficionados quieren meterle ideas en la cabeza y asegura que hay medios, programas y periodistas que, según dijo textualmente, “tiran mucha mierda”.

“Estamos en un medio resultadista, la Liga es un equipo que tiene una idea, juega a algo, trata de hacer las cosas diferente, como las hace Guadalupe o Grecia, equipos que tienen una idea. Tenemos que cambiar ese chip los futbolistas y aficionados, que sepan a qué juega mi equipo, no dejarse llevar por lo que dice fulanito o cualquier otro.

“Los aficionados también pueden ser más analíticos, porque hay equipos que ganan, pero con todo el respeto no juegan a nada, hay que crecer futbolísticamente, que la gente desarrolle su propio criterio. Hay gente malintencionada que tal vez ha estado adentro de un club y luego está afuera y empieza a tirar mierda, que no se deje llevar por otros”, se mandó de plancheta.

Claro, al Pipo parece que se le olvidó que la Liga no le ha podido ganar a las peores versiones de Herediano y Saprissa.

Para Giancarlo González no se está midiendo igual a la Liga con Saprissa a pesar que ambos tienen la misma exigencia, ser campeones.

Pipo afirmó que el grupo en Alajuelense está muy cerrado y que no ven, ni hacen caso a programas deportivos.

“La crítica siempre va ha estar, a mí no me da miedo, lo que sí es que quiero aprovechar esta oportunidad de hablar con ustedes (los medios) para que el aficionado crezca, para que el fútbol de Costa Rica crezca, para que no seamos mezquinos con el equipo que jugó noventa minutos, fue al frente y perdió porque le metieron un pelotazo, le ganaron la segunda bola, le pegaron y se jaló el gol de su vida.

“No tiremos solo por tirarle a un equipo, porque sí, en los programas se podría enseñar, hablar de táctica, pero es más fácil ir solo a tirarle a fulanito, es el mensaje que quiero dar”, agregó el Pipo.

Otra óptica

Luego del desahogo del Pipo, uno de los periodistas que estaba en la zona mixta de este miércoles es Andrey Aguilar, quien trabaja en Radio Monumental, Deportes Repretel y el programa 120 Minutos.

Para el Gato, si bien es cierto que Saprissa y Herediano no pueden estar para nada contentos con sus posiciones y tienen la obligación de salir de allí, sus triunfos recientes, al salir campeones el año pasado, les ayuda a mantener un poco las aguas calmas.

“Lo que sucede es que en términos generales, la Liga es el equipo que ha quedado debiendo más en sus resultados, la cantidad de títulos fallidos, eso ha generado una deuda y por eso es que posiblemente se mide con una vara distinta. Para mí, tomando en cuenta además las condiciones que tiene el club, sí se justifica la crítica”.

“La Liga está hecha para ganar campeonatos, no se puede conformar con ser siempre primero, o ganarle a los equipos, creo que esa es la deuda de la Liga, por ahí pasa el tema”, opinó el comunicador.