Gianluigi Donnarumma: “Navas es un gran portero, pero yo estoy aquí para jugar”

El portero italiano del PSG Gianluigi Donnarumma tiene muy claro que fichó con el equipo parisino para jugar por lo que está dispuesto a pelear con todo la titularidad al costarricense Keylor Navas.

Gianluigi Donnarumma tiene una gran competencia con Keylor Navas por la titularidad en el PSG. AFP Gianluigi Donnarumma tiene una gran competencia con Keylor Navas por la titularidad en el PSG. AFP (FACUNDO ARRIZABALAGA/AFP)

El técnico Mauricio Pochettino ha dicho que definirá al titular partido a partido y el tico actuó el viernes en el partido ante Stade Brestois que ganaron los parisinos 4 a 2. O sea, el primer round lo ganó Navas.

“He venido a París a jugar. El PSG me buscó y me quiso, y yo quería venir al PSG. La competencia no me asusta, Navas es un gran portero, pero yo estoy aquí para jugar”, publica el diario italiano Corriere dello Sport. Las declaraciones las dio el portero al Canal+.

Sin duda, Pochettino tiene varias dudas en un equipo con suficiente competencia en todos los cupos posibles, pero el de la portería es de los más controversiales. Navas ha mantenido un buen nivel y tiene un currículo impresionante con tres champions ganadas con el Real Madrid.

Donnarumma es un porterazo, declarado el mejor portero de la Eurocopa y clave para que Italia fuera campeón de ese torneo, especialmente en tanda de penales en la final ante Inglaterra.

Pochettino ha declarado. “Es una decisión que debemos tomar como con otros jugadores en una plantilla de 27 o 28 jugadores. Solo podrá jugar un portero en cada partido, por lo que la decisión de quién juega será tomada en cada partido en beneficio del grupo”.

Pero no solo el PSG como conjunto se beneficia por tener a dos arqueros del más alto nivel, si no que son los propios guardametas quienes pueden incrementar su nivel de cara a convencer a su entrenador.

“La competencia con Navas no crea problemas en el vestuario, y siempre la hay en los grandes equipos. Es buena para los dos, y también para mí, porque me hace crecer mucho”, admitió ‘Gigio’.

“La competencia con Keylor me fascina”, ya había dicho en días anteriores al mismo medio italiano.

Navas ha sido titular en los dos primeros partidos. AFP Navas ha sido titular en los dos primeros partidos. AFP (LOIC VENANCE/AFP)

Donnarumma define al portero costarricense como “una muy buena persona. Nos hemos saludado y somos amigos, así que no hay ningún problema”, sin embargo, añadió que dejará las relaciones de amistad de lado para centrarse en el su objetivo.

“Estoy muy listo para jugar. Mi objetivo es darlo todo para ser titular y llegar a ser el número uno del mundo, y con trabajo y determinación espero conseguirlo”, dijo.

Donnarumma lo tiene claro, a corto plazo quiere ser el estelar en el PSG y a largo plazo ser el mejor del planeta.