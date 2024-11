Gino Vivi destaca una situación especial tras anotar su primer gol con Saprissa

Gino Vivi, volante ofensivo del Deportivo Saprissa, se mostró muy feliz tras conseguir su primer gol en Costa Rica y con el Saprissa y destacó una situación especial de esa anotación.

Gino Vivi ya marcó su primer gol en Costa Rica. (Jose Cordero)

Vivi marcó su gol al minuto 59, tras un gran pase de Javo East. El volante ganó la línea de fondo, por el sector izquierdo del ataque morado, enfrentó al portero Daniel Villegas y lo derrotó con un remate sorpresivo, con poco ángulo.

“Este gol significa mucho, desde que debuté lo venía buscando y no se me había dado por diferentes circuntancias, estoy feliz, se lo dedido a todo el grupo, que me ha apoyado, sacamos tres puntazos”, dijo.

Con ese gol, Saprissa no solo derrotó a Liberia, sino que se colocó en el segundo lugar de la tabla y clasificó a semifinales y Vivi destacó la tranquilidad que genera esa situación para el domingo.

“Nos da espacio para pensar en lo que viene, al oprofe le ayuda mucho, a nosotros también en la parte mental, es buenísimo. Ahora viene Santa Ana y buscamos cerrar bien en casa (para cerrar la semifinal en el Ricardo Saprissa) porque todos saben lo que significa la Cueva”, añadió.

Dijo que todos están comprometidos con el equipo y en conseguir el pentacampeonato.

Gino ha estado en diez partidos con los morados, con 524 minutos jugados y un gol.