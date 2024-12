Gino Vivi se dio cuenta en una pulpería lo que significa jugar en Saprissa

Gino Vivi se siente feliz de la vida en Saprissa. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Gino Vivi debutó en la primera división en Costa Rica este semestre a sus 23 años jugando para el Deportivo Saprissa, ya que estuvo cinco años en el fútbol de Estados Unidos con las ligas universitarias y la segunda división de la MLS con Los Ángeles Galaxy.

La carrera y vida del extremo cambiaron completamente cuando se vino para el Monstruo, ya que en Tiquicia era un futbolista poco conocido, pero la plataforma que le dieron los morados la sintió este año con algo tan cotidiano como ir a la pulpería de barrio.

Acostumbrarse a dar fotos, autógrafos y que la gente lo reconozca en la calle es de las novedades que ha enfrentado, pues en tierras gringas por la manera como se vive el fútbol no es algo que se acostumbre.

“Es bonita esa relación con la gente, ver a la gente que dice cosas buenas de uno, que se acerca, a veces le piden fotos a uno, los niños te dan su cariño y esas cosas es algo bastante nuevo para mí, hasta me da un poco de vergüenza, pero la verdad es que en algún momento yo fui ese niño que llegaba un jugador y le pedía una foto, eso significa mucho y que haces las cosas bien”, dijo a La Teja.

La prueba definitiva fue cuando en la pulpería a la que iba a comprar en Heredia le pidieron una foto y un autógrafo, ese fue el primero de su corta carrera y ocurrió hace apenas unos meses.

“Fue en el barrio donde vivo, fui caminando a la pulpería, entré y me reconocieron. Yo siempre que había ido era simplemente alguien más, normal. Ahora cada vez que voy me hablan de los partidos, me comentan cosas que he hecho en la cancha, es bastante vacilona la anécdota”, confesó.

Gino Vivi habla sobre el gran trato de la afición del Saprissa

Gino Vivi ha mostrado una gran mejora en el Saprissa. Fotografía: Jonathan Jiménez Flores para Grupo Nación. (JONATHAN JIMENEZ)

Gino Vivi fue de menos a más en Saprissa

Gino se ha ido ganando las cosas poco a poco en el tetracampeón nacional, el inicio no fue fácil debido a la competencia y a una lesión que lo tuvo alejado de los terrenos de juego bastantes fechas y que le cortó el ritmo.

Pero al cierre de la primera fase pudo jugar más, mostró buenas condiciones y la afición hasta lo pide en el once inicial. El gol que anotó ante Liberia la semana pasada fue un premio a ese trabajo.

“De parte de la afición he sentido un apoyo inmenso, desde que debuté y llegué al club, eso me llena mucho para darlo todo en la cancha y de parte de mis compañeros que han colaborado muchísimo”.

Vivi llegó a préstamo por un torneo, su ficha es de Los Ángeles Galaxy de la MLS y son ellos quienes deben decidir qué pasará con él, con quien aún tiene un contrato de dos años, aunque él es claro que quiere con su futuro.

“Yo ahorita estoy demasiado contento de estar en Saprissa, si las circunstancias se dan para quedarme, seré el primero en decir que sí y quedarme, pero el sí no depende de mí, la opción de contrato que tengo allá es de dos años más, entonces eso ya depende de ellos”, añadió.