Giorgio Chiellini mostró ser un chavalazo con un grupo de aficionados costarricenses

Giorgio Chiellini compartió con aficionados de la Juventus en Costa Rica previo al partido con Alajuelense. Foto: Cortesía Rodrigo Soto.

En el campo Giorgio Chiellini suele ser un jugador rudo, muy aguerrido, a veces hasta mal encarado y que no perdona ni una a sus rivales, pero afuera de la cancha demostró, una vez más, porque es conocido por su carisma y su gran don de gentes.

El defensor de Los Ángeles FC de la MLS, recibió este miércoles a un grupo de aficionados de la peña oficial de la Juventus en Costa Rica quienes pudieron compartir un rato con él, tomarse fotos, pedirle autógrafos y hasta charlar unos minutos en una actividad en la que se portó como un chavalazo.

Luego del reconocimiento de la cancha del estadio Morera Soto este miércoles, el excapitán de la Juve y de la selección italiana campeona de la Eurocopa 2021, recibió a los fiebres por casi treinta minutos en el hotel Marriot en Belén.

Giorgio Chiellini vio a la pequeña Adriana Zamora y de una la alzó y le mostró mucho afecto. Foto: Cortesía Rodrigo Soto.

Allí el italiano se mezcló con la gente con toda humildad y sencillez, alzó chiquitos, les chocó los cinco, mandó mensajes hasta para personas que no pudieron ir al evento.

La sonrisa nunca se le borró en ningún minuto y hasta recibió algunos regalos de parte del grupo como chocolates y café tico, una camiseta alusiva a Costa Rica, un peluche de un gorila, animal con el que se identifica, y la camiseta oficial del Juventus Club Costa Rica, la cual hasta se puso.

“Más que la experiencia lo que más nos parece impresionante, es el hecho que él fue quien aceptara recibirnos acá en el hotel, es una gran persona, un capitán que representa todos los valores de Juventus 100%, superamable, contento y nosotros más que emocionados, el hecho de tenerlo acá es muy grande”, comentó Rodrigo Soto, presidente del club.

Cheillini se puso la camiseta del Juventus Club Costa Rica junto a su presidente, Rodrigo Soto. Foto: Cortesía Rodrigo Soto.

Otro de los felices asistentes fue Andrés Baldí, otro tico, vecino de San Rafael de Alajuela, quien asistió con su esposa y su hijo Jorge Julián.

“Los momentos previos fueron muy emocionantes, yo sí llegué hasta a sentir mariposas en el estómago, es un jugador histórico, tanto de la Juventus como de Italia, fue una mezcla de sentimientos encontrados. Me llamó la atención ver que sea una persona tan abierta y se ve que es muy inteligente, cero aires de grandeza y muy abierto a interactuar con la gente, eso deja una sensación muy linda, conocer un jugador así y ver que a pesar de todo lo que ha logrado, es así, es increíble”, dijo Baldí.

Juliana Certad fue una de las afortunadas en el evento. Foto: Cortesía Rodrigo Soto.

Uno de los que disfrutó más la experiencia y además pudo conversar más que todos con Chiello, fue Massimialano Boninsegna, quien es un italiano que vive en Costa Rica, tiene un restaurante que se llama Il Contadino Pizzeria y Bistro en San Isidro de Heredia.

“Es la demostración de que es una persona preparada y tiene educación, es alguien con quien puedes conversar fácilmente. Me preguntó qué hago acá y le dije que tengo un restaurante, me preguntó cómo me sentía, le pregunté por su llegada acá a Costa Rica y me dijo que lo primero que hizo al llegar fue tomarse un café, porque en Estados Unidos el café americano es muy diferente al nuestro. Al ser italianos rompimos el hielo de forma automática”, comentó.

Boninsegna pondrá los recuerdos en su restaurante y, sin duda, en un lugar muy especial de su corazón como todos los presentes y afortunados este miércoles.