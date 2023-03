Gloria Villamayor: la paraguaya de Saprissa que quiere pintar la cancha con goles

La delantera del Deportivo Saprissa, Gloria Villamayor debutó la semana pasada con gol. Cortesía. (Jose David Murillo)

La delantera paraguaya Gloria Villamayor llegó al Deportivo Saprissa para la presente temporada y tiene toda la intención de pintar la cancha con goles en la presente temporada.

La sudamericana llegó al fútbol tico a inicios de febrero y debutó con las saprissistas el 25 de febrero pasado, en la goleada 9-1 de las moradas ante Cofutpa y se estrenó con gol.

Gloria tiene 31 años y previo al juego contra Herediano, que será el domingo a las 3 de la tarde, en el Ricardo Saprissa, contó qué la inclinó por jugar en Tiquicia.

“Costa Rica es un país muy lindo, con un clima cambiante, hace calor, mucho viento, hace frío, pero estoy muy contenta. No había tenido la oportunidad de venir a Costa Rica, es la primera vez que estoy acá.

“Estaba en el Toluca de México, pero el clima de altura no me venía bien y aunque tenía contrato por dos años decidí terminar y salir del equipo sin problemas. Había recibido otras ofertas, pero me vine para acá porque quería conocer el país y el fútbol de acá”, comentó la sudamericana.

La atacante también habló del juego contra las florenses, que se podrá ver por TD Más.

“Mañana (sábado) tendremos la última charla sobre el rival, pero me han contado es un equipo bueno, tiene buenas jugadoras, pero que ahora no están pasando por un buen momento.

“Sin embargo, no nos podemos confiar, sé que hubo salidas del equipo y eso puede pasar, pero quedarán otras y todos los equipos se agrandan para enfrentar a clubes como Saprissa”, expresó.

Gloria conoció Bajos del Toro y quedó encantada. Cortesía.

Fiebre

Gloria jugó con la volante Katherine Alvarado en el fútbol colombiano en el Patriotas de Boyacá y ella le contaba cómo era el país.

También conoce a la asistente técnica Karol Robles y ella la contactó, desde hace un tiempo le sugirió que se viniera al fútbol tico.

“Soy de Asunción, la capital paraguaya y cuando le comenté a mi familia que quería jugar acá me apoyaron, me recomendaron averiguar y todo me llamó la atención”, dijo la menor de 5 hermanos.

Villamayor viene de una familia en la que todos sus miembros son fiebres al fútbol y comenzó a jugar, luego de ver a uno de sus hermanos en cancha.

“Mi hermano jugaba en un club y yo iba con mi mamá a verlo en los entrenamientos, lo veía en los partidos y así fue como poco a poco me fui metiendo.

“Comencé jugando con hombres y a los 14 años mi tía me recomendó para jugar en el Cerro Porteño y así inicié mi carrera”, resaltó.

Gloria tiene 6 sobrinitos. Cortesía.

Gloria se define como una jugadora luchadora, portente, con buen juego aéreo, que aguanta bien el balón y reconoció que le puede aportar a las moradas sus goles y experiencia.

Un lujo

La paraguaya está encantada además, por poder entrenar en las instalaciones del Centro Deportivo Roberto “Beto” Fernández.

“Me parece muy bonito, la cancha natural está impecable. He estado en clubes de España y en México y todos también tienen buenas instalaciones”, agregó.

La paraguaya vive sola en Heredia y contó que para matar el tiempo va al parque por las tardes, pinta dibujos con lápices de color o con pinturas y también le gusta hacer rompecabezas.

Otra de las cosas que disfruta es un buen tereré frío (el mate paraguayo).

“Ya conocí Bajos del Toro y me encantó el lugar, tiene una catarata hermosa, se camina muchísimo pero vale la pena”, dijo.