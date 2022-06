Gloriana Villalobos estuvo en la final entre Saprissa y Alajuelense

Gloriana Villalobos en la final entre Saprissa y Alajuelense. Twitter.

Gloriana Villalobos, volante del Herediano, no se quiso perder la final femenina entre Saprissa y Alajuelense y por eso se dio una vuelta por el estadio Saprissa.

A Villalobos se le vio conversando con Shirley Cruz, capitana manuda, cuando salió de cambio en el duelo que quedó 3-1 a favor de las Leonas.

Gloriana no pudo jugar las semifinales del certamen, precisamente ante el Sapri, pues se está recuperando de una operación en su tobillo.

Esta no es la primera vez en que la jugadora se aparece en la Cueva, pues el 26 de marzo pasado estuvo en la mejenga de Saprissa vs Sporting, también en la casa de los saprissistas.

Recuperándose

Villalobos tuvo que hacerse a un lado de la eliminatoria mundialista hacia Australia-Nueva Zelanda 2023 y del torneo tico, ya que le tocó operarse el tobillo derecho.

La cirugía fue en marzo y, aunque le costó tomar la decisión de hacerlo, consideró que era lo mejor por su salud física y mental.

- ¿Cómo se ha sentido luego de la operación?

Gracias a Dios me he sentido bastante bien, en terapia me ha ido bien, todavía uso un tipo de férula para lograr que el tobillo se mantenga estable, que no se me doble. Voy recuperándome, con la cicatrización y la herida me ha ido bien, voy poco a poco.

- ¿Cuándo comenzó la terapia y cuánto tardará en ese proceso?

Empecé el 9 de mayo, luego de que me quitaron los hilos y el ortopedista me dio la indicación de los tipos de ejercicios que podía hacer, el tipo de movilidad.

Se cree que me darán de alta en tres meses aproximadamente, pero todo va a depender de cómo va el tobillo, de cómo el cuerpo reacciona, de cómo me voy sintiendo. Es un tiempo aproximado.

- ¿Qué es lo que hace en la terapia?

Ahorita llevo mi terapia en la Federación y voy todos los días, hago 3 horas, entre trabajo de gimnasio y piscina, para empezar a aflojar, mover el pie y apoyarlo para ponerle peso al tobillo.

Son diferentes trabajos los que hago en la terapia y por eso llevan bastante tiempillo.

- ¿Cómo se siente anímicamente?

Como deportistas siempre estamos expuestos a sufrir algún tipo de lesión. Sabemos que es parte de, pero una lesión siempre bajonea, es feo, más cuando hay que intervenir de manera quirúrgica, al saber que eso es más grave y que toma más tiempo.

Es complicado, pero todo es para poder estar mejor. Voy en el día a día, trabajando en la recuperación y conforme pasa el tiempo veo más cerca el tiempo de volver a la cancha y eso me mantiene a flote y saliendo adelante.