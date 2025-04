Gol anulado a Saprissa desata conflicto: analistas se enfrentan a la Comisión de Arbitraje

La jugada del gol anulado al Saprissa, el sábado por la noche, ante Cartaginés sigue dando de qué hablar. Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca, Marvin Barquero)

La polémica por el gol anulado al Saprissa el sábado anterior, en el juego ante Cartaginés, no cesa y, este martes, la Comisión de Arbitraje dio a conocer la razón por la cual se anuló el tanto, que le daba la victoria a los morados.

Al igual que el árbitro Keylor Herrera, analistas como Henry Bejarano y Pedro Navarro aseguraron el fin de semana que el gol anotado por Gino Vivi no valía, por una falta que se dio antes de la jugada, del morado Jefferson Brenes sobre el brumoso José Luis Quirós.

“Con la mano izquierda por la espalda empuja al número 12 (José Luis Quirós), cuando va en el aire le impacta para que pueda jugar ese balón”, se escucha decir en el audio.

Sin embargo, en un video publicado en las redes sociales de FUTV, la comisión concluyó que la decisión de los árbitros fue incorrecta, porque para ellos, fue un contacto normal en el fútbol, por lo que el gol de la S sí era válido.

Por eso, en La Teja contactamos a Navarro y Bejarano para ver qué tienen que decir, después de que este material saliera a la luz. Recordemos que Saprissa debía ganarle a Cartaginés para mantenerse en zona de clasificación, pero el empate 1-1 lo mantiene en el quinto lugar de la tabla.

Para los analistas, el trabajo de Herrera fue regular. Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

¿A quién se debe creer cuando el árbitro, el VAR y los analistas dicen que no es gol y, días después, la Comisión de Arbitraje dice que sí?

Navarro fue contundente y lo primero que dijo es que el arbitraje sigue siendo una ciencia social, no exacta y habrá muchos criterios, y luego profundizó sobre la jugada en cuestión.

“No quiero faltarle el respeto a la Comisión, pero tampoco lo que dice es santa palabra; no es así, porque también son seres humanos. Lo interesante es ver que hay árbitros en cancha, exárbitros que coinciden en que hay falta y salen dos personas de la Comisión diciendo que no hay falta.

“No hay verdad cierta. Sin embargo, ¿cuál es la forma para ganar una bola aérea? Saltando y en qué momento el jugador de Saprissa salta. No lo hace, lo que hace es desplazar al jugador de Cartago y si él hubiese saltado, el análisis sería otro.

“Él no salta, lo que hace es empujar al jugador por la espalda y se dijo que hay un leve contacto, pero no es así, el empujón generó un impacto y no dejó que el jugador contrario, que brincó por el balón, ganara la bola. Que la gente tome su criterio”, destacó.

Pedro Navarro defendió su análisis haciendo una serie de preguntas sobre la jugada en cuestión. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Navarro recordó que el árbitro del VAR describe las acciones y no le dice al silbatero en cancha lo que tiene que hacer.

“Le habla de una posible falta, describe la acción y el árbitro toma la decisión. ¿Cómo es la forma de ganar un balón aéreo? Hagamos esas preguntas y, si las respondemos, podremos llegar a la respuesta más cercana a la verdad.

“El árbitro no puede ver la acción, él ve la espalda de Jefferson y en el análisis de la comunicación, primero se revisa un posible fuera de juego, nunca menciona la falta, porque no la vio, y el VAR lo alerta de la falta. Para mí es falta, pero en esto siempre habrá claros y oscuros, matices diferentes para la gente y tomará su decisión”, recalcó.

Distraer errores

El exárbitro Henry Bejarano fue más allá y dijo que la Comisión quiere distraer, vender humo de lo que pasa a lo interno del órgano.

“Hay gente incompetente en el VAR, que no sabe manejarlo, que no tiene experiencia. Es que unas veces sí, otras veces no, y hay árbitros que, verdaderamente, los tienen presionados.

Henry Bejarano fue más allá y cree que alguien se quejó por el gol anulado. José Cordero. (Jose Cordero)

“Hay falta a favor de Cartago, un empujón, y por la incompetencia en el VAR, la gente no está creyendo en esta herramienta. Puede ser que alguien se quejó, porque es un equipo grande, pero a Santa Ana lo perjudicaron cuatro veces a causa del VAR y, probablemente, no estaría descendido si el VAR se hubiera aplicado bien, no hubiera perdido 12 puntos”, relató.

Bejarano reconoció que Keylor Herrera estuvo fatal en el juego, y el VAR le salvó la tanda en unas ocasiones y en otras no.

“La falta contra Kendall Waston, al final del partido, sobre los 16,50 es penal, pero esa no se señaló y sigo diciendo que el gol de Gino Vivi está bien anulado, porque hay un empujón y desestabiliza al jugador de Cartaginés, pero si se hubiera dado por válido ese gol se hubiera armado la de San Quintín”, afirmó.