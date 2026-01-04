Gol de Brandon Aguilera a Patrick Sequeira en la liga de Portugal abre un fuerte debate

Brandon Aguilera anotó este domingo con el Río Ave ante el Casa Pía de Patrick Sequeira en la primera división de Portugal un tanto que abrió un fuerte debate por el accionar de los dos costarricenses en la jugada en discusión.

En el juego hubo un tercer tico involucrado, el arquero Kevin Chamorro, quien se quedó en el banco con Río Ave.

¿Golazo o error de Sequeira?

Brandon Aguilera anotó este domingo con el Río Ave ante el Casa Pía de Patrick Sequeira. (X Río Ave/X Río Ave)

El volante costarricense le marcó de tiro libre a su compatriota a los 61 minutos, una bola que pegó con derecha desde el lado izquierdo del área; esta se elevó y entró justo en el palo que estaba cuidando el guardameta.

Algunos califican que es un golazo del naranjeño, mientras que otros aseguran que el arquero limonense quedó debiendo y tuvo mucha responsabilidad para que el balón entrara.

En la jugada, el portero se ve mal parado porque no le llega a tiempo al esférico, el cual apenas pudo tocar, sin lograr desviarla para que no entrara.

Más allá de lo que pudo pasar en esa acción en concreto, no fue un buen partido para Casa Pía, pues perdió 3-1 con un doblete de André Luiz a los 54 y 86 minutos. Por los visitantes descontó Claudio Mendes a los 83.

Patrick Sequeira se vio mal en uno de los goles del Casa Pía. Instagram.

Así están las posiciones de ambos equipos

Con este resultado, Río Ave está en el puesto 10 con 20 puntos, mientras que Casa Pía en la posición 15 con 14 unidades, muy cerca de la zona de descenso, de la que solo se salva por diferencia de goles.