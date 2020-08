El periodista Joseph Fernández, de Deportes Repretel, recordó en su cuenta de Twitter que Ruiz no anotaba de manera oficial desde el 30 de junio del 2019 cuando celebró con la Sele; no lo hacía con un club desde el 8 de abril del 2018 con el Sporting y no lo hacía con la Liga desde el 26 de marzo del 2006 ante Brujas, equipo desaparecido hace años.