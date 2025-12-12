¿Gol de Cartaginés ante Saprissa era legal o debió ser anulado? Henry Bejarano lo deja claro

Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja, fue muy claro y directo sobre el gol del Cartaginés que fue revisado por el VAR, en el encuentro ante Saprissa.

A los 69 minutos, Marco Ureña anotó para los brumosos, en una bola suelta que le quedó en el área y que se revisó por un posible fuera de juego de un jugador, al parecer Johan Venegas, que habría intervenido en el tanto.

El tanto que le anotó Cartaginés a Saprissa fue válido, dice Henry Bejarano. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Para el exárbitro, conceder el gol fue la correcto, pues ningún brumoso le sacó provecho a su posición en el momento que entró el balón.

“Hay un jugador en fuera de juego, pero no interviene en la jugada, por lo que el gol está bien concedido, más bien me parece que se tardaron mucho para darlo, porque se vio desde el inicio”, dijo.