Gol de Haití: vea el gol con el que caribeños abren la cuenta contra Nicaragua

Haití marcó su primer gol ante Nicaragua, en la eliminatoria de la Copa del Mundo 2026

Por Yenci Aguilar Arroyo

Haití recibe a Nicaragua, en la última fecha de la eliminatoria hacia la Copa del Mundo del 2026 y los caribeños ya marcaron su primera anotación, en el juego que se disputa en Curazao.

A los 8 minutos, el delantero Louicius Don Deedson, del FC Dallas de la MLS, marcó el primero de la noche, un zurdazo que dejó sin reaccionar al portero de Nicaragua César Salandía.

El arquero de Haití Johnny Placide falla en esta salida ante Juan Barrera de Nicaragua, en el Estadio Nacional de Managua.
Haití derrota a Nicaragua, con un gol a los 8 minutos. AFP. (STRINGER/AFP)

Con este resultado, los haitianos se mantienen como líderes del grupo C, con 11 puntos, asegurando su pase a la Copa del Mundo.

