Gol de Haití: vea el gol con el que caribeños abren la cuenta contra Nicaragua

Haití recibe a Nicaragua, en la última fecha de la eliminatoria hacia la Copa del Mundo del 2026 y los caribeños ya marcaron su primera anotación, en el juego que se disputa en Curazao.
A los 8 minutos, el delantero Louicius Don Deedson, del FC Dallas de la MLS, marcó el primero de la noche, un zurdazo que dejó sin reaccionar al portero de Nicaragua César Salandía.
Con este resultado, los haitianos se mantienen como líderes del grupo C, con 11 puntos, asegurando su pase a la Copa del Mundo.
🇭🇹 GOL DO HAITI!!!— Futebol Hoje ⚽ (@fut_hoje) November 19, 2025
DEEDSON ABRE O PLACAR PRO HAITI, QUE SONHA EM VOLTAR A JOGAR UMA COPA APÓS 52 ANOS!
Haiti 1 x 0 Nicarágua pic.twitter.com/GxXY8JmYrR