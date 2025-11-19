Gol de Haití: vea el gol con el que caribeños abren la cuenta contra Nicaragua

Haití recibe a Nicaragua, en la última fecha de la eliminatoria hacia la Copa del Mundo del 2026 y los caribeños ya marcaron su primera anotación, en el juego que se disputa en Curazao.

A los 8 minutos, el delantero Louicius Don Deedson, del FC Dallas de la MLS, marcó el primero de la noche, un zurdazo que dejó sin reaccionar al portero de Nicaragua César Salandía.

Haití derrota a Nicaragua, con un gol a los 8 minutos. AFP. (STRINGER/AFP)

Con este resultado, los haitianos se mantienen como líderes del grupo C, con 11 puntos, asegurando su pase a la Copa del Mundo.