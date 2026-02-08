Gol de Herediano provocó trifulca en una de las graderías del Morera Soto

Unos aficionados de Alajuelense tuvieron una acalorada discusión con un grupo de funcionarios y jugadores del Herediano.

Este sábado, los rojinegros enfrentan a los florenses, en el clásico provincial, que se lleva a cabo en el estadio Alejandro Morera Soto, y la anotación de Darryl Araya habría provocado la discusión.

La trifulca se dio en la gradería suroeste de la Catedral manuda. Después que cayó la anotación de Heredia, que marcó el 1-1, los ánimos se caldearon.

Alajuelense y Herediano se enfrentan este sábado, en el estadio Alejandro Morera Soto. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El pleito en el Morera Soto

Por el lado de Herediano había jugadores y personal administrativo, y por el de Alajuelense eran aficionados.

Palabras y señas iban y venían y luego de algunos minutos, el personal del Team decidió retirarse del lugar, acompañado por la seguridad del estadio.