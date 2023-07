Golazo de Aarón Suárez y tapadón de Leonel Moreira hicieron mucho ruido a nivel internacional

Esta atajada de Leonel Moreira dejó impresionados a los comentaristas de Fox Deportes. (Rafael Pacheco Granados)

El golazo de Aarón Suárez y el tapadón de último minuto de Leonel Moreira ante el Santos de Guápiles fueron observados este miércoles a nivel internacional y generaron comentarios muy positivos.

Muchos no se enteraron de que la cadena gringa Fox Deportes transmitió el partido para Estados Unidos e incluso en sus redes sociales estuvieron haciendo reportes del juego y subiendo las principales acciones, como el tanto de Suárez y la salvadota del guardameta erizo.

Los narradores del partido, cuyo canal les llevará la acción del campeonato a otros países, les echaron un mielero a los dos futbolistas.

Cuando estaban lamentando una acción clarísima que se habían perdido los atacantes del Santos, cayó el tanto de Suárez al que calificaron como golazo.

“Lo decías, gol que no hacés, es gol que te hacen, inmediatamente después del fallo de Luis Zúñiga, aprovecha el tiempo y la distancia y la manda al fondo Aarón Suárez, que lo hizo muy bien con el remate de zurda y al fondo. Es bastante sobresaliente lo del número diez, disparo de media distancia y al fondo”, comentaron.

Golazo de Aarón Suárez 💥



Le pegó de lejos el jugador de Alajuelense para poner el 0-1 en el marcador en casa del Santos de Guápiles. 💪🏼#CostaRicaEnFOX pic.twitter.com/5xSiw7fcZA — FOX Deportes (@FOXDeportes) July 27, 2023

Cuando ya la mejenga estaba en el suspiro final, llegó el tapadón de Moreira, que generó infinidad de comentarios sobre si la pecosa entró o no, si fue gol o no y en Fox tampoco se comieron la bronca y en su lugar le dieron el mérito a Osito.

“Es un cierre de película dramático, el frentazo del número diez y me queda la duda de qué pasó. Obviamente, no es fácil, pero creo que no entra al cien por ciento.

“Es un sacadón, un sacadón de Moreira, esto parecía gol, pero es una salvada espectacular, es un sacadón. Lo de Moreira es tremendo, es espectacular. Vaya últimos minutos tuvimos en la liga de Costa Rica en la que Liga Deportiva Alajuelense derrotó por la mínima al Santos, acá en Fox Deportes”.

¡Se terminó! ¡Y con una atajada monumental! 😱



Alajuelense logra mantener el 1-0 sobre el Santos de Guápiles en nuestra noche de #CostaRicaEnFOX 😎 pic.twitter.com/jSnE2vB6PO — FOX Deportes (@FOXDeportes) July 27, 2023

Mucha confianza

El gol de Aarón Suárez se vio en todos los Estados Unidos. (Rafael Pacheco Granados)

Más allá de la inesperada exposición internacional, Aarón comentó que la anotación lo llena de confianza en lo que es el inicio del torneo con los rojinegros.

“El gol a uno siempre lo llena de confianza, gracias a Dios se me pudo dar en el primer partido y espero seguir así, me deja muy contento para seguir trabajando duro”, destacó.

Para Suárez, la exigencia y la competencia en el club es muy buena y eso hará que el nivel vaya aumentando y conforme pasen los partidos se vayan viendo mejor.

“Todos se acoplaron muy bien, los nuevos se recibieron de gran manera, la verdad que tenemos un gran grupo, que trata que todos se sientan cómodos y eso es importante.

“Arrancar ganando siempre es importante, el sábado ya volvemos a nuestra casa, a un partido en el que esperamos lo mejor de cada uno”, añadió.