¿Golazo o metida de pata? Cultura Saprissa opina del tifo que develó Alajuelense en el clásico

(Jorge Nava/Jorge Navarro)

Aficionados de Alajuelense sorprendieron el lunes en el clásico ante Saprissa, con un tifo en el que el León rojinegro aparece devorándose a algunos personajes que usó Cultura Saprissa en sus mantas.

Este tifo fue creado por el artista argentino Gonzalo Rodríguez y en él aparece el León, la mascota liguista destrozando a Magneto, al payaso Pennywise y a Young-hee, la muñeca de El juego del calamar.

La manta alusiva al payaso de las películas “It” fue estrenada por Cultura Saprissa el 30 de octubre del 2022, durante el primer partido de la gran final del Apertura 2022 contra Herediano.

(JOHN DURAN)

El tifo en el que aparece Magneto, alusivo a la serie “X-Men 97″, se develó el 26 de mayo del año pasado, en el juego de ida de la gran final del Clausura 2024, en el partido contra la Liga, y el personaje coreano apareció el 9 de febrero anterior, en el clásico que se jugó en el estadio Saprissa.

Sergio Pacheco, integrante de Cultura Saprissa, habló sobre la creación de los ligustas y reconoció que les llamó la atención que se inspiraran en ellos para la creación del banderón.

“Nos llamó la atención que nos dieran tanta importancia, en recapitular algunos de tifos que hemos hecho, eso quiere decir que les dolió, para que lo que hicimos fuera el centro de atención”, añadió.

(Rafael Pacheco Granados)

Pacheco es diseñador y afirmó que la afición liguista se esforzó por cambiar la línea gráfica, pues saben que cometieron errores en otras mantas y trataron de rectificar.

“No puedo decirle que está feo, pero luego de ser tan criticados hasta por el mismo liguismo, parece que buscaron ayuda por fuera y es bueno asesorarse cuando no se es muy bueno en algo.

“Pero tampoco es una genialidad, siento que le faltó claridad al mensaje, porque parece que no es hacia Saprissa, directamente, sino hacia la afición, en vez de hacer algo alentando al equipo y la intención no les salió muy bien, porque el fin del tifo no se reflejó en la cancha”, añadió.

(Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

¿Por qué Saprissa?

El artista que creó el tifo que Alajuelense desplegó en el clásico ante Saprissa, el lunes anterior, contó en sus redes sociales, por qué se inspiró en el cuadro morado para darle vida a esta manta.

Gonzalo Rodríguez es un destacado artista argentino, quien vive en Brasil y ha creado tifos para clubes de Sudamérica como Boca Juniors, Fluminense y para el Nacional de Colombia. Además, trabaja para la Conmebol, específicamente, para la Copa Libertadores.

“La gente de Alajuelense me buscó para crearles un banderón en respuesta a su rival en el clásico tico.

“Sinceramente, no esperaba ver un tifo mío en Costa Rica, un lindo país que tuve la suerte de conocer, pero donde jamás pensé que llegaría mi trabajo futbolero, lo que me dejó muy contento.

“¿Por qué el dibujo? El León es el símbolo de la Liga Deportiva Alajuelense y está devorando a personajes usados por su rival en tifos anteriores. Gracias Esteban y Ricardo por llamarme para este proyecto”, contó en sus redes sociales.