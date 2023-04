Goleada al Cartaginés no le devolvió la confianza a muchos manudos en Andrés Carevic

Para los manudos, la gran deuda de Andrés Carevic es su labor en fases finales. (Rafael Pacheco Granados)

La goleada de este lunes de 5-0 al Club Sport Cartaginés parece que no le devolvió la confianza a una gran parte de la afición de la Liga Deportiva Alajuelense.

Muchos manudos reaccionaron en redes sociales convirtiendo a su técnico, Andrés Carevic, en tendencia número uno en el país.

Aunque celebraron el triunfo ante un rival directo, la gran mayoría asegura que el verdadero reto de su club y el timonel, es ganar las fases finales.

“Vamos a ver si Carevic aprendió de los errores”, “Yo no sé qué esperar, con Carevic todo es posible”, “Si Carevic gana el campeonato en seis partidos se merece mi respeto (el cual no tiene hoy)”, “Carevic, si esto funciona no toque nada”, “Yo no quiero ganar. Porque, ¿cuándo le vamos a ganar 4 partidos a Saprissa? Con los cambios de Carevic, con lo que hacen en cada partido importante o final”, fueron algunos de los comentarios manudos.

A pesar de la crítica de algunos, otra parte de la afición sí se ilusionó con el resultado y volvió a soñar con el campeonato.

Seamos honestos todos sabíamos que con Carevic La Liga se iba a meter a semifinales. El verdadero desafío es ganar la segunda fase y levantar la copa — Marco N. Bulgarelli (@bulgarelli_m) April 25, 2023

Pasa eso y me pongo la foto de Carevic todo un año completo. Escrito queda.. https://t.co/YLPbcV2ldQ — 🦁❤️🖤 (@AmoalaligaCR) April 25, 2023