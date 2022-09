Gradería Popular saca oro de penurias de equipos como Alajuelense y Saprissa

Gradería Popular cumplió siete años en televisión esta semana. Foto: Instagram

Juan Gabriel Porras y Erick Rodríguez, dos administradores de empresas muy fiebres al fútbol, han cumplido parte de sus sueños con un programa que acaba de cumplir siete años y que es uno de los más vistos del Canal TD+.

Gradería Popular nació en la televisión un 6 de setiembre del 2015, un concepto nuevo para aquel entonces, que consiste en que dos aficionados se sentaban frente a la cámara a hablar qué piensan del fútbol, sin temor al qué pensarán otros o a compromisos con nadie.

Muchos pensaron que no duraría mucho, pero con el paso del tiempo hasta se hicieron figuras reconocidas en Tiquicia. Por ejemplo, a Juan Gabriel ahora solo lo conocen como Porritas y a Erick como Poncho.

Este par de compas están sorprendidos de que lleven tanto tiempo al aire, pero sí tienen claro el por qué.

¡Ojo! Están estafando a nombre del programa Gradería Popular

“Yo creo en Gradería desde el día uno y estoy agradecido con Poncho, pues mantuvo la vara viva siempre. Nunca me imaginé, eso sí, la magnitud de esto, uno se pone a ver y es un programa que ha marcado muchas cosas y ha hecho toda una revolución, para mí es algo que nunca pensé”, dice Porritas.

Poncho, por su parte, dice que la fórmula del programa, que es hablar de fútbol como lo harían cualquier par de amigos ticos --diciendo mae y tuanis, por ejemplo--, fue tan exitosa que otros programas la adoptaron.

“Yo me siento orgulloso de eso, porque ahora hasta se ve normal, vos ponés canales y ves a gente y aficionados hablando en televisión, exjugadores hablando con exjugadores de esta misma forma. Me alegra que ha habido gente, dentro de su humildad, que le ha dicho a uno, ‘gracias a vos tengo trabajo, no tenía un ingreso y ahora tengo un programa por una fórmula que ustedes impulsaron’. Al principio la gente se escandalizó toda por ver a alguien diciendo mae o riéndose duro y ahora se hizo la norma”, explicó Rodríguez.

Para Porras, un detalle muy auténtico de su programa es que ellos son tal cuales y lo aceptan todo, desde las puteadas o las basureadas que les pone la gente en redes.

Porritas está feliz pic.twitter.com/AtOhZ8RPTw — Graderia Popular (@GraderiaPopular) August 22, 2022

“El decir las varas como son es algo que nos ha marcado. Hay cosas que los programas o los periodistas no pueden decir de los equipos o los jugadores, temas que no se tocan, eso nunca nos ha frenado. Yo puedo criticar a Saprissa por algún partido y no quiere decir que odie al equipo.

“Eso antes no existía, se cuidaban mucho, uno si tiene que decir que se fichan puros paquetazos con su nombre, se dice y eso la gente lo ve. Gradería es al día a día, cuando Saprissa pierde, nosotros decimos el por qué sin temores, por A, B o C, se enoje quien se enoje, es ser sincero”, expresó.

Presentador de Gradería Popular se tiró al agua con consejos financieros

La carnita

Cuando los equipos grandes pierden son los días de más audiencia en el programa, reconocen con toda sinceridad.

“Si sabíamos que la Selección perdía, por ejemplo, programa espectacular. Desde que salió Gradería a nosotros nos ha salvado que la Sele ha jugado feo y todo mundo quiere tirarle a eso. Saprissa, la Liga, vean la Liga, ha sido una bendición para Gradería por todo lo que le ha pasado.

“En los programas de periodistas o exfutbolistas usan mucho el famoso código de exjugador y muchas cosas no dicen o se limitan, en Gradería vamos a decir las cosas de frente. Que fulano es el responsable de la derrota, o que se comió ese gol por más nombre. Los periodistas son muy políticos, pues les da miedo no tener entrevistas luego o que se enojen con ellos; esto no es nada personal”, asegura Erick.

Presidentes de equipos y jugadores seleccionados les han escrito en privado para reclamarles cosas o disuadirlos que hablen de ciertos temas.

El expresidente Carlos Alvarado pasó por Gradería Popular en el 2018

“Es vacilón porque uno es cómo, ‘¿Quéee?, me escribió tal jugador, es un ídolo’, porque uno es un aficionado y donde nos reclaman es épico lo que genera esto. A cierto punto, hasta caemos mal en lo que decimos y por eso hemos intentando no hacernos amigos de jugadores o de entrenadores ni de presidentes, porque creen que si existe una relación, uno no va a hablar.

“Gradería no es el que se va a tomar una foto con el trofeo para que lo compren, o porque le dan una camisetica o regalías, acá somos como somos. ¿Quiere mandarme una chema? Como la de la Sele, si no nos gusta, vamos a decir camiseta más fea, porque es la verdad, aunque usted me la regale no vamos a dejar de decir la realidad”, dice Porras.

Pese a todo han tenido a jugadores, técnicos y presidentes de la primera división, junto a músicos, comediantes, candidatos presidenciales y hasta a dos presidentes de la República, como Carlos Alvarado y Rodrigo Chaves, quienes los han acompañado en el icónico sillón verde desde donde opinan.

Hasta el famoso Mr Chip en una ocasión hizo un comentario sobre ellos en Twitter, pues a veces narran y comentan partidos a su estilo, como aficionados.

En 2017, buscando un enlace para ver una mejenga de la Sele, el español dio con la transmisión de ellos, la cual destacó por ser muy particular.

“La retransmisión del HON-CRC que estoy siguiendo es la más rara que he visto en mi vida. Se están partiendo el culo de risa desde el minuto 1″, tuiteó Mister Chip. Ese mensaje sigue fijado en la cuenta de Twitter del programa tico, que ya tiene más de 56 mil seguidores.

La fórmula está clara, si en siete años esto les ha pegado, no es momento para cambiar.