Gran final de campeonato de motovelocidad cierra la cortina el domingo en el Parque Viva

El campeonato de motovelocidad se despide este domingo en el Parque Viva. Foto: Cortesía El campeonato de motovelocidad se despide este domingo en el Parque Viva. Foto: Cortesía

Este domingo 12 de diciembre a partir de las 9 a.m caerá la bandera de cuadros del Campeonato Nacional de Motovelocidad Repsol 2021 con su quinta y última fecha en el Circuito Go Rigo Go del Parque Viva, en La Guácima de Alajuela.

El evento no será abierto para el público, pero la Asociación de Pilotos de Motovelocidad (APM) habilitó la transmisión para que los fiebres no pierdan detalle de los piques y cada rebase.

Esta fecha definirá los monarcas del 2021 en las doce categorías que conforman el Campeonato Nacional 2021, y en cada una de ellas hay interesantes disputas y no solo por el primer lugar, sino también en los puestos siguientes.

A esta jornada llegan como líderes Harley Herrera a la categoría Mecánica Nacional 175 cc, y Danny Alfaro en los 200 cc.

Santiago Jiménez marcha al frente en la Mini GP, mientras que Mario Zúñiga lo hace en la MiniMotard, Gustavo Rojas en Moto Calle, Jean Carlo Rivera en Novatos 1000 y Leonardo Guillén en Novatos 600 cc.

El piloto Iván Sala llega prácticamente con título en mano a la categoría Super Bike 1000cc, con un registro total de 100 puntos luego de cuatro fechas.

La disputa está por el subcampeonato entre Leonardo Arguedas y Javier Collado, quienes llegan empatados con 80 puntos.

En la Súper Moto, tanto en A como en B, el puesto de privilegio es para Justin Alvarado, quien cuenta con 97 y 85 puntos respectivamente.

En la A lo siguen Danny Gómez con 78 puntos y Emilio Gómez con 69. En B Aaron Ramírez es segundo con 80 puntos y Danny Gómez tercero con 77 unidades.

En la rama de Súper Sport 300 el líder es Benedicto Chacón 82 puntos y Súper Sport 600 José Pablo Gómez.

El Campeonato Nacional de Motovelocidad se realiza con el aval de la Federación de Motociclismo Costarricense (FMCR).