Grecia obtuvo una victoria de sabe a oro y le complica la vida al “súper Sporting”

El Municipal Grecia se sacó una espinita ante Sporting y logró derrotarlo 2-0, luego de 5 empates y 3 victorias de los josefinos.

Juan Carlos Amador y Fernando Lesme fueron los artífices de la victoria de las panteras y a sus 26 años, Amador logró hacer su primer tanto en la máxima categoría, mientras que Lesme, de nacionalidad paraguaya, hizo su segundo gol en suelo tico.

La victoria de los griegos les da un respiro, porque tenían 3 juegos de no sumar. Grecia logró llegar a los 15 puntos, dos por debajo de San Carlos, quien sigue intentando meterse a la fiesta grande.

Los albinegros tienen el camino hacia las semifinales más complicado, pues con la derrota quedan a 4 puntos de Alajuelense, quien en este momento tienen 20 unidades.

“Vamos a seguir hasta lo último, gracias a mis compañeros las cosas se me dan bien. En los primeros días me costó un poco, pero gracias a Dios me estoy adaptando bien”.

— Fernando Lesme, jugador de Grecia.