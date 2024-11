Greivin Mora responde a afición de Cartaginés: “El domingo, ¿por qué no gritaron lo mismo?”

Greivin Mora, entrenador del Cartaginés, reaccionó a los gritos de la afición brumosa que pedía su salida, tras la derrota este sábado ante Santos 1 a 0, en Guápiles.

Apenas terminó el partido, algunos aficionados blanquiazules gritaron: “fuera Greivin”. El cuadro de la Vieja Metrópoli debía ganar para mantener el cuarto lugar, que ahora queda a expensas de lo que suceda en otros encuentros.

Greivin Mora recordó el partido contra Saprissaa, que ganaron. (MAYELA LOPEZ)

A Mora le pidieron que hiciera un comentario sobre esos gritos de la afición. “La afición puede gritar lo que guste, al final ellos pagan la entrada, pero el domingo por qué no gritaron lo mismo. El equipo está peleando clasificación y no voy a perder la cabeza porque perdimos hoy con Santos”, manifestó Mora, con respeto, pero muy convencido.

LEA MÁS: Cartaginés perdió ante Santos dando pena y su afición explotó: “fuera Greivin”

El domingo pasado, Cartaginés derrotó a Saprissa en el Fello Meza, 2 a 1, luego de remontar y logró sostenerse entre los clasificados. Cuando Mora dice lo del domingo, se refiere a ese importante triunfo ante los morados.

“Si me pongo a escuchar lo que dice la gente, voy a caer en una zona donde no es correcto. Como cabeza de este grupo, hemos peleado desde la primera jornada, nos hemos enfrentado a muchos obstáculos, adversidades y nos hemos levantado, ahora tenemos revancha contra Liberia, el martes, donde ellos se juegan todo. Respeto lo que dicen, pero no pierdo la cabeza por eso”.

El público del Cartaginés disfrutó el triunfo contra Saprissa. (MAYELA LOPEZ)

La postura de Greivin Mora refleja su compromiso y resiliencia como líder del Cartaginés, quien, pese a la presión de los aficionados, mantiene la calma y enfoca sus esfuerzos en seguir peleando por la clasificación. La próxima revancha contra Liberia es la oportunidad que Mora y su equipo esperan para demostrar su capacidad de respuesta.