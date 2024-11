Greivin Mora, técnico de Cartaginés, critica con firmeza una decisión arbitral que los perjudicó

Greivin Mora, técnico del Cartaginés, manifestó que en el segundo gol de Puntarenas, el árbitro Benjamín Pineda sonó el silbato antes que la bola ingresara.

Cartaginés cayó 3 a 2 en Puntarenas, en una cancha que terminó siendo un lodazal y en un encuentro donde comprometieron mucho las posibilidades de clasificar.

Greivin Mora criticó una decisión arbitral. (MAYELA LOPEZ)

Mora dijo que todo el estadio escuchó el silbato de Pineda en esa anotación.

En la jugada, Luis Miguel Franco ejecutó un tiro de esquina y Andrey Mora metió el pie debajo del marco. Pineda no dio por válido el gol pero lo llamaron del VAR, revisó la acción y lo dio por bueno.

“En el segundo gol de Puntarenas el silbatero pita antes y da un montón de tiempo de reposición, era un minuto y el gol cae al cuarto minuto. Si pita antes, no tiene que ir a revisar nada, no es una excusa pero condiciona el partido y en segundo tiempo, escondían la pelota, Puntarenas perdió todo el tiempo y no repuso tanto”, manifestó.

“Repito, no es una excusa, pero son cosas que hay que decirlas, uno, la prensa, todos”, dijo.

El experto arbitral dijo que si eso es cierto, es un broncón para Pineda porque con el pitazo, el juego debe detenerse. “Sin embargo, yo vi todo el partido y no escuché nada”.

El entrenador brumoso no tira la toalla aún, pese a que su equipo comprometió mucho las aspiraciones de clasificar. Explicó que con los resultados finales de la jornada tendrán un panorama más claro de cómo quedan y que sin duda, deben ganar los últimos dos partidos, uno ante Pérez Zeledón, de local y el cierre ante Sporting, de visitantes.