“Una vez estaba echando gasolina y se me acercó un señor en un carrazo y me dijo que me daba inmediatamente 5 millones de colones por el carro. Si le decía que sí, llamaba al abogado de una vez y hacíamos el negocio. Le agradecí mucho la oferta y le dejé claro que no estaba en venta por ningún dinero… El señor se fue chivísima”, nos contó el guadalupano.