Guadalupanos dolidos buscarán cerrar el torneo con la frente en alto

El atacante espera que el club regrese pronto a la primera. Foto: Prensa Unafut.

Dolidos, pero con la revancha de que volverán pronto a la máxima categoría, así se mostraron varios jugadores de Guadalupe FC tras confirmarse su descenso a la Liga de Ascenso tras la derrota ante Pérez Zeledón.

En declaraciones a FUTV, el capitán guadalupano, Lautaro Ayala, puntualizó cuáles fueron los errores que cometieron y que les costó la categoría.

“Tal vez al principio del torneo no hubo una buena planeación, también no se nos dieron los resultados en todo el campeonato; lastimosamente, es difícil decirlo, pero hay que aceptar que fuimos el peor equipo del torneo y se vio reflejado al final. Ya no podemos hacer nada, no queda de otra”, comentó.

Andrey Mora también dio la cara ante la prensa por el fatal desenlace. En Teletica Radio comentó quiénes fueron los culpables.

“Fallamos todos, la administración, los dos cuerpos técnicos y los jugadores somos los mayores responsables con un 70%”, añadió.

Todos coincidieron en que fueron errores puntuales lo que los hizo perder la concentración, pese a que pulsearon levantarse, los goles rivales llegaron y los terminaron de hundir.