Guadalupe denuncia que Wálter Centeno fue víctima de insultos homofóbicos en Pavas

Wálter Centeno vivió un mal trago en Pavas este domingo. Fotos: Mayela López/ Archivo. (Mayela Lopez)

El entrenador de Guadalupe FC, Wálter Centeno, pasó un muy mal rato este domingo en su visita al estadio Ernesto Rohrmoser y no solamente por la derrota de su equipo 4-2 ante Sporting.

Aficionados del equipo paveño, de una barra albinegra que se hace llamar “La 14″ la emprendieron contra el entrenador. a quien le corearon insultos homofóbicos varias veces durante el partido.

Los del club de Goico denunciaron el asunto, varias veces, ante el comisario de Unafut, Rodolfo Calvo y el cuarto árbitro Brayan Cruz, pero la situación nunca se corrigió según comentó Randall Porras, asistente técnico del Paté, más bien el réferi se río del tema.

Así la pasó Wálter Centeno viendo al Manchester City de Pep Guardiola

“Yo lo pongo en este contexto, si a nivel internacional sabemos lo que está pasando en el fútbol mexicano que gritan una palabra tras un saque de puerta y son sancionados, acá gritaron más de ocho veces un mismo coro y la gente se ríe y el cuarto árbitro se ríe y otras personas se ríen.

“Después reaccionaron cuando les dijimos que hay un protocolo que se debe de activar, pero en el segundo tiempo lo volvieron a repetir y no sé porqué no activan el protocolo. Somos un país donde se vacila mucho dentro de un estadio, pero cruzar la línea del respeto y discriminar a otros no se vale”. expresó Porras.

Para Randall hay antecedentes de lo que pasó en México, país que fue sancionado por la FIFA por normalizar esta situación.

Sporting cortó racha de cinco juegos sin ganar y se niega tirar la toalla por la clasificación

“Tenemos que poner un alto a esta situación, hay un país dentro de nuestra misma zona que ha tenido muchos problemas por una situación que se les ha salido de las manos”, agregó.

El protocolo del que habla Randall es uno en el que se le advierte a los aficionados que dejen de gritar cosas discriminatorias, se les hace una primera advertencia, si continúan se hace una segunda y se para el partido y si siguen puede llegar hasta la suspensión del partido.

Al haber un reporte de parte del equipo hay que esperar a ver que señalan tanto Unafut como los réferis, por una situación que hasta podría haber una sanción contra Sporting por ser equipo casa.

“A ninguno nos gustó, nosotros y en este caso mi persona se lo hice ver al cuarto árbitro y al comisario, porque además de mi jefe es un compañero de trabajo y si ustedes escucharan a cualquiera otra persona sufrir una discriminación de ese tipo ya sea por su color, religión o sea cual sea, fue muy evidente para que no se activara el protocolo.

“Los que nos dijeron es que iban a activar el protocolo si vuelve a pasar, pero es que volvió a pasar (y no se activó”, finalizó Porras.