Guadalupe FC reacciona así al video de Fernando Palomeque rompiendo una puerta de vidrio

La dirigencia de Guadalupe FC se pronunció luego de que se diera a conocer que el técnico Fernando Palomeque rompiera una puerta de vidrio del estadio Edgardo Baltodano.

Este sábado se viralizó un video en el cual se observa al entrenador de Guada romper la puerta, al no poder cruzar la misma. Los hechos se dieron cuando la delegación del equipo de la rosa llegó a la casa de los aurinegros.

Guadalupe FC cayó ante Liberia 1-0 y Palomeque fue expulsado al finalizar el juego, luego de reclamar que no se anulara el gol que anotó Christian Reyes para los pamperos.

Fernando Palomeque, técnico de Guadalupe FC rompió una puerta de vidrio del estadio de Liberia. Captura de pantalla. ( Captura de pantalla. /Captura de pantalla.)

El mensaje de Guadalupe FC

“Ante los acontecimientos de esta tarde en el estadio Edgardo Baltodano Briceño, en Guadalupe FC lamentamos los hechos ocurridos a la hora de nuestra llegada.

“El club ya se ha puesto en contacto con la Municipalidad de Liberia y la administración del Municipal Liberia y asumirá los costos y reparaciones correspondientes.

Fernando Palomeque rompe puerta del estadio de Liberia

“Asimismo, lamentamos mucho la conducta de nuestro director técnico. La administración del club aplicará las medidas impuestas en su código disciplinario interno”.