Deportes

Guadalupe FC Saprissa: ¿A qué hora y por cuál canal se podrá ver el encuentro de los morados?

El juego entre Guadalupe FC y Saprissa, será este domingo, a las 3 p.m. en el estadio Colleya Fonseca

Por Yenci Aguilar Arroyo

Guadalupe FC recibirá este domingo al Deportivo Saprissa, en el estadio Colleya Fonseca, en un partido clave para los morados.

Una victoria del Sapri en el duelo de este fin de semana le permitiría a los tibaseños mantenerse en los primeros lugares de la tabla.

Si por el contrario, el equipo de Mauricio Wright se deja la victoria en casa, los 3 puntos le ayudarían a alejarse de los últimos lugares de la tabla. El equipo local suma una victoria, 3 empates y 4 derrotas.

01/11/2025, San José, Guadalupe, Estadio Colleya Fonseca, partido de la jornada 15 del torneo de apertura 2025 entre Guadalupe y el Deportivo Saprissa.
El juego entre Guadalupe FC y Saprissa dará inicio a las 3 p.m., en el estadio Colleya Fonseca. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

¿En dónde ver el juego Guadalupe FC vs Saprissa?

El encuentro dará inicio a las 3 de la tarde y se podrá ver tanto por FUTV, como por Teletica Canal 7.

En este momento, Saprissa es cuarto en la tabla, con 15 puntos; mientras que el equipo de la rosa está en la novena posición, con 6 unidades.

LA TEJA
La Teja
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

