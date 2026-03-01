Guadalupe FC Saprissa: ¿A qué hora y por cuál canal se podrá ver el encuentro de los morados?

Guadalupe FC recibirá este domingo al Deportivo Saprissa, en el estadio Colleya Fonseca, en un partido clave para los morados.

Una victoria del Sapri en el duelo de este fin de semana le permitiría a los tibaseños mantenerse en los primeros lugares de la tabla.

Si por el contrario, el equipo de Mauricio Wright se deja la victoria en casa, los 3 puntos le ayudarían a alejarse de los últimos lugares de la tabla. El equipo local suma una victoria, 3 empates y 4 derrotas.

LEA MÁS: La faceta de Abraham Madriz que lo hace más grande que defender el arco del Saprissa

El juego entre Guadalupe FC y Saprissa dará inicio a las 3 p.m., en el estadio Colleya Fonseca. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

¿En dónde ver el juego Guadalupe FC vs Saprissa?

El encuentro dará inicio a las 3 de la tarde y se podrá ver tanto por FUTV, como por Teletica Canal 7.

En este momento, Saprissa es cuarto en la tabla, con 15 puntos; mientras que el equipo de la rosa está en la novena posición, con 6 unidades.