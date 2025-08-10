Deportes

Guadalupe vs. Puntarenas: árbitro cometió una injusticia con el Puerto

Guadalupe venció a Puntarenas en el estadio Colleya Fonseca

Por Yenci Aguilar Arroyo y Henry Bejarano Matarrita
Un jugador de Puntarenas fue injustamente expulsado, en el juego contra Guadalupe. Fotos cortesía de @erickmgg.
El árbitro William Mattus cometió una injusticia en el juego entre Guadalupe y Puntarenas y perjudicó al cuadro naranja, así lo asegura Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja.

Este sábado, en el juego que se lleva a cabo en el estadio Colleya Fonseca, el central expulsó al jugador Jean Sánchez, al sacarle una segunda tarjeta amarilla, pero para Bejarano la expulsión no es correcta.

“Al minuto 66, Jean Sánchez fue inustamente expulsado. Él se le va muy fuerte al balón, pero es decir, no hay acción temeraria y está mal expulsado por parte del central.

“Ni siquiera golpea al jugador de Guadalupe, va directo por la pelota”, afirmó el analista.

El juego quedó 3-2, a favor de Guada.

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

Henry Bejarano Matarrita

Es un exárbitro nacional y FIFA que ha dejado una huella en el mundo del fútbol.

