Guadalupe vs. Puntarenas: árbitro cometió una injusticia con el Puerto

Un jugador de Puntarenas fue injustamente expulsado en el juego contra Guadalupe, dice Henry Bejarano. Fotos cortesía de @erickmgg. (Fotos cortesía de @erickmgg./Fotos cortesía de @erickmgg.)

El árbitro William Mattus cometió una injusticia en el juego entre Guadalupe y Puntarenas y perjudicó al cuadro naranja, así lo asegura Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja.

Este sábado, en el juego que se lleva a cabo en el estadio Colleya Fonseca, el central expulsó al jugador Jean Sánchez, al sacarle una segunda tarjeta amarilla, pero para Bejarano la expulsión no es correcta.

“Al minuto 66, Jean Sánchez fue inustamente expulsado. Él se le va muy fuerte al balón, pero es decir, no hay acción temeraria y está mal expulsado por parte del central.

“Ni siquiera golpea al jugador de Guadalupe, va directo por la pelota”, afirmó el analista.

El juego quedó 3-2, a favor de Guada.