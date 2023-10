Guanacasteca pega grito al cielo por insólita decisión de Unafut para partido ante Herediano

Jorge Arias no se anduvo por las ramas para señalar a la Unafut con dureza. Foto: Cortesía/Archivo

En la Asociación Deportiva Guanacasteca están sumamente sorprendidos, preocupados y enojados con la Unafut luego que la Unafut les informó por medio de un correo electrónico la reprogramación del partido suspendido ante el Herediano el miércoles 18 de octubre.

El ente rector del torneo los mandó a jugar el miércoles 15 de noviembre a las 8 p. m. al estadio Edgardo Baltodano, pero lo que los molesta de la decisión es que ellos siendo el equipo casa ni siquiera les consultaron al respecto, solamente les dijeron juegan ese día, en estadio ajeno y punto.

Jorge Arias, presidente del cuadro nicoyano habló con La Teja y asegura que la decisión fue tomada de manera unilateral por Unafut sin considerar un montón de aspectos.

“Uno se queda asustado de las decisiones que se toman en la Unafut, no hay sentido común ni claridad con todo, ni piensan en todo lo que implica una decisiones de esas.

“Yo no sé si es que ellos van a pagar los gastos de transportes, de todo, de vallas, de alimentación, lo que implica, porque no es acá no más ir de Nicoya a Liberia, estamos hablando de 70 y resto de kilómetros, pero al final no dicen nada”, comentó el jerarca.

Al darse cuenta de la situación hicieron el reclamo para que los dejen jugar en su estadio, el Chorotega de Nicoya, y ahí se pegó otra sorpresa, porque de Unafut les respondieron que tienen mandar una nota y hacer una solicitud para que les programen el partido en ese lugar y a esa hora.

Arias se pregunta qué equipo tiene que avisar y pedir permiso para jugar en su propia casa y más allá de eso, por qué no tomaron la decisión de una vez y se ponen a darle tanta vuelta.

“Al final la molestia no es tanto por el traslado, porque al final se va a jugar en el Chorotega, ya hicimos hoy la solicitud de programación y la van a ver el próximo martes, el tema es que, por qué no se toman las decisiones cuando se tienen que tomar sin hacer tanta cosa. Esa es la molestia”, comentó.

Al ver esta clase de jugadas, que considera salen de la nada, el presi pampero hasta se pregunta si es que buscan perjudicarlos en lo deportivo, dado que casualmente están peleando con los florenses meterse a semifinales.

“Diay, no sé, es un partido contra uno de los equipos grandes, a veces a los equipos grandes les quieren favorecer en todo, más que es un rival directo con nosotros, entonces uno se queda con la duda, por qué se toman esas decisiones.

“Pareciera que hasta se toman este tipo de decisiones a propósito, buscan sacarnos de nuestra casa y le queda la duda a uno de cuál es realmente el objetivo de tomar estas decisiones”, destacó.

Arias añadió además que habló con otros presidentes del tema para sentar un precedente, porque así como esta vez se lo quisieron a hacer a ellos, mañana puede ser a algún otro.