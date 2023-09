Guanacasteca se apeó al rey de la Copa, ¡habrá nuevo campeón!

Guanacasteca clasificó este martes a la semifinal del torneo de Copa luego de superar al Cartaginés 1 a 0, con anotación de penal del mexicano Erick “el Cubo” Torres.

Erick "el Cubo" Torres anotó el gol del triunfo desde los once pasos. (ADG )

El juego se disputó este martes a las 3 de la tarde en el estadio Chorotega de Nicoya.

El mexicano Erick "el Cubo" Torres sigue mostrando un gran nivel. (ADG )

Con la derrota de los blanquiazules, el torneo de Copa tendrá nuevo campeón, luego del dominio en los últimos tres torneos del Club Sport Cartaginés. Los brumosos fueron campeones en el 2014, 2015 y 2022.

Recordemos que este certamen en Costa Rica no han tenido continuidad, algo que la Unafut se propuso cambiar desde el torneo pasado.

Los brumosos soñaban con un tetracampeonato, pero rotaron al equipo, ante la seguidilla que arrastra el equipo en el mes de agosto, y pusieron un equipo con demasiados cambios, se notó que era un equipo alternativo. Ojo, no decimos que no sea un cuadro competitivo, pero no es lo mismo.

LEA MÁS: Otro mexicano llega a Guanacasteca

Las dos visitas seguidas a Guanacaste que debió hacer el Cartaginés, uno por la el Apertura y otro por la Copa, se saldaron con dos derrotas para los dirigidos por el entrenador Paulo Wanchope, con tres goles en contra de penal. La otra derrota fue el sábado 2-1 ante Liberia.

La ADG de esa forma espera al ganador del duelo entre Alajuelense y Liberia que se jugará este miércoles a las seis de la tarde en el estadio Alejandro Morera Soto, lo que puede deparar en el clásico guanacasteco.

Kenneth Cerdas del Cartaginés enfrenta a Kendall Porras. (CSC )

Guanacasteca fue mejor en la inicial, encimó al Cartaginés y ratificó que aquel que quiera sacar puntos del Chorotega de Nicoya tendrá que ponerse muy serio y sudar en paleta.

Las condiciones climáticas, pesadas, y la grama natural, pero seca, son factores que los locales conocen mejor y pueden sacar más provecho. Además, los chorotegas mantuvieron a su equipo titular, a diferencia del cuadro de Paulo Wanchope.

Fueron los chorotegas quienes tuvieron las mejores opciones de cara al marco, por ejemplo con Randy Vega, incisivo e inquieto por la derecha, a cada rato desbordó por su carril y al minuto 20 sacó uno de esos tiros chanfleados, buscando el palo largo del guardameta Kevin Briceño, pero se fue desviado.

Erick “el Cubo” Torres también tuvo la suya, al minuto 21, cuando le llegó un balón profundo y controló frente al portero Briceño, pero remató muy suave y el guardameta ganó la partida.

Los locales se veían mejor, pero adolecen de efectividad y los remates casi siempre iban lejanos.

La ADG fue mejor en el partido. (CSC)

Los brumosos llegaban a cuentagotas, pero en el complemento Jostin Daly sacó un cañonazo de media volea, dentro del área, que se fue por muy poco desviado.

Una de las más claras del partido la tuvo Steven Williams, al 49′, luego de un centro largo de Kendall Porras que lo dejó solo frente al marco, pero el delantero la voló.

El gol del triunfo cayó mediante la pena máxima, que ejecutó de gran forma el Cubo, al minuto 62. Una barrida de Diego Sánchez al incansable Randy Vega provocó, un minuto antes, la falta de penal.

Después de eso, Cartaginés no tuvo reacción, más bien los guanacastecos siguieron insistiendo y y no dejaron a los brumosos hacer mucho al frente del ataque. La ADG ganó con justicia el partido.