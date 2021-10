Guanacasteca tiene en sus filas a un subcampeón del mundo

Guanacasteca tiene en sus filas a un portero de 25 años que fue subcampeón del mundo con México en categoría juvenil y que, además, que se coronó campeón de ese país con las Chivas de Guadalajara.

Se trata de Antonio Torres, un arquero que vino a Costa Rica a buscar minutos, ya que le ha tocado el papel de ser el tercer portero en los equipos donde ha estado y ahora quiere demostrar su nivel.

Torres fue parte de la selección mexicana que perdió 3-0 la final del Mundial sub-17 del 2013 ante Nigeria. Además, obtuvo el título azteca del 2017 con las Chivas, último cetro nacional que ha conquistado ese equipo.

21 goles ha recibido el portero mexicano en 16 partidos

Indiscutible

El azteca ha sido titular toda la temporada y ha tenido buenas actuaciones con los guanacastecos. Lleva 1440 minutos, o sea, no se ha perdido ni un solo segundo de lo que llevamos del torneo.

Dice que podría hacer carrera en nuestro país o irse otra vez a México o a la MLS.

“La liga de Costa Rica es la que más suena en México, es la mejor de Centroamérica. Tuve la oportunidad de jugar en la Liga de Expansión (segunda división mexicana), pero hubo un acercamiento con Minor Díaz (anterior técnico de la ADG), me hicieron la invitación, es primera división y aquí estoy. Es un reto para mi carrera.

“La idea es ganar experiencia acá, sabemos que cada partido es una oportunidad para que alguien te vea”, expresó el portero.

Dijo que su adaptación al fútbol tico no ha sido tan complicada, que juega bien con los pies y que los jugadores nacionales no están acostumbrados a eso. También cree que es de gran ayuda la buena conexión que ha hecho con el otro portero del equipo, Luis Diego ‘Cholo’ Sequeira.

“La verdad es importante sentirse en confianza y que te traten bien para desempeñar de buena manera el trabajo, y desde el día uno (Sequeira) ha sido un buen compañero, como pocos, porque me ha tocado con otros que han sido bien jodidos. No saben ser compañeros y con él ha sido otra cosa”.

Torres recuerda el primer gol que recibió en Costa Rica, un espectacular tiro libre de Randall Azofeifa, a quien había estudiado para no dejar nada al azar.

“Un día ante me dediqué a ver goles de él, pero en esa jugada fue más virtud de Azofeifa que otra cosa. Tengo que seguir trabajando para mejorar esos detalles. Sí me hablaron de él y todo, pero metió el gol. Yo estaba cubriendo mi lado”, explicó.

El mexicano ha sido pieza vital en el buen momento de Guanacasteca y ha hecho grandes partidos, con tapadas complicadas.

En todas

El mexicano dice que está muy a gusto en Guanacaste, que ha logrado adaptarse al calor y a las comidas, las cuales asegura que son parecidas a las de Guadalajara, de donde viene.

“La gente aquí es muy agradable, muy trabajadora, me hacen sentir como en casa. Los primeros tres días me costó el calor, pero ya no, ya me adapté.

“Con las comidas ha ido todo bien. Nada me ha caído mal, son similares a las de México, quizás se llaman diferente”, comentó.

Además, dijo que le ha gustado mucho lo que ha podido conocer y que de las playas solo conoce la de Tamarindo, a donde fue a comer.

“Salimos en pretemporada y, de lo que pude ver, me han gustado mucho los paisajes”.

“La verdad es que me siento bien, la gente es muy agradable, es trabajadora, me siento cómodo, me hacen sentir como en casa”, aseguró.